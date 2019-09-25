2019-09-25T21:55:31+03:00
Спорт

Дмитрий Черышев: «Мы могли бы и еще гол забить!»

Главный тренер ФК Нижний Новгород прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка России
Ольга АЛЕКСЕЕВААндрей ВОВК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дмитрий Черышев: «Мы могли бы и еще гол забить!»Дмитрий Черышев: «Мы могли бы и еще гол забить!»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Главный тренер ФК Нижний Новгород Дмитрий Черышев прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка России по футболу, состоявшегося в Нижнем Новгороде в среду, 25 сентября 2019 года. Напомним, матч Нижний Новгород – Краснодар прошел на стадионе на Стрелке при 17 870 зрителях и закончился победой хозяев поля. Гол забил на 78-й минуте нижегородец Александр Ставпец.

- В первую очередь хотел бы поздравить всех нижегородских болельщиков с хорошим результатом. Я все-таки думаю, что сегодня была интересная игра. Мы попробовали свои силы с футболистами, которые играют в Лиге Чемпионов, показали зубы, показали характер, показали игровую дисциплину. Были моменты, когда мы могли бы и еще гол забить. Могу сказать одно: команда сегодня очень сильно старалась, была воодушевлена желанием. Единственное, что мне больше всего сегодня не понравилось – было много брака в организации контратак. Будем над этим работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Алания - ЦСКА 25 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала кубка России по футболу
Футбол, матч Алания - ЦСКА 25 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/16 финала кубка России по футболу
Нижний Новгород – Краснодар 25 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу
Футбол. Нижний Новгород – Краснодар. Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу со стадиона «Нижний Новгород». Составы команд, статистика игроков
Нижний Новгород – Краснодар 25 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу
Футбол. Нижний Новгород – Краснодар. Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Кубка России по футболу со стадиона «Нижний Новгород». Составы команд, статистика игроков
Новости 24
Стали известны составы команд на матч Краснодар – Нижний Новгород 25 сентября 2019
В Нижнем Новгороде состоялось совещание по вопросам расширения рынка газомоторного топлива
Нижегородские аграрии получили 55 млн рублей на поддержку садоводства
Транспортный налог для большегрузов планируется снизить в Нижегородской области
Стало известно, куда чаще всего летали нижегородцы этим летом
Ярмарка «Осенний дар» откроется в центре Нижнего Новгорода
Назначены публичные слушания по присоединению Новинок к Нижнему Новгороду
Около двух тысяч нижегородцев планируется призвать в армию до 31 декабря
Председатель УИК Московского района осуждена за растрату
Женщина на иномарке сбила 11-летнего велосипедиста во дворе в Выксе
Поиски пропавшего в Балахне 15-летнего Алексея Гришина прекращены
Мужчина напал с ножом на бывшую возлюбленную в Нижегородской области
Владимир Панов в третий раз встретится с жителями Автозавода
Нижегородское «Торпедо» обыграло «Динамо» из Минска в овертайме
Стали известны подробности жуткого ДТП с автобусом и трамваем на Автозаводе
Компания на «десятке» протаранила грузовик в Дзержинске: есть жертвы
Все школы, больницы и детские сады Нижнего Новгорода получили тепло
Нижегородский альпинист заблудился в горах Таджикистана
Горячая линия по вопросам отопления начала работать в Нижегородской области
Глеб Никитин призвал активнее бороться с недобросовестными подрядчиками
Неизвестный водитель сбил велосипедиста под Арзамасом и скрылся
Для нижегородских аграриев создадут специальный портал
Конгресс народов России состоится в Нижнем Новгороде
Три женщины пострадали в ДТП в городе Лысково
Поиски пропавшего 11-летнего Кости Тарасова прекращены в Нижегородской области