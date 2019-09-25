Дмитрий Черышев: «Мы могли бы и еще гол забить!»

Главный тренер ФК Нижний Новгород Дмитрий Черышев прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка России по футболу, состоявшегося в Нижнем Новгороде в среду, 25 сентября 2019 года. Напомним, матч Нижний Новгород – Краснодар прошел на стадионе на Стрелке при 17 870 зрителях и закончился победой хозяев поля. Гол забил на 78-й минуте нижегородец Александр Ставпец.

- В первую очередь хотел бы поздравить всех нижегородских болельщиков с хорошим результатом. Я все-таки думаю, что сегодня была интересная игра. Мы попробовали свои силы с футболистами, которые играют в Лиге Чемпионов, показали зубы, показали характер, показали игровую дисциплину. Были моменты, когда мы могли бы и еще гол забить. Могу сказать одно: команда сегодня очень сильно старалась, была воодушевлена желанием. Единственное, что мне больше всего сегодня не понравилось – было много брака в организации контратак. Будем над этим работать.