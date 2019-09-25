2019-09-25T21:03:46+03:00
Спорт

Обзор матча Нижний Новгород – Краснодар 25 сентября 2019 – 1:0. Счет, голы, статистика игроков

Представляем Вашему вниманию обзор матча 1/16 финала Кубка России по футболу Нижний Новгород – Краснодар 25 сентября 2019. Видео гола, итоговый счет, статистика игроков
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Обзор матча Нижний Новгород – Краснодар 25 сентября 2019 – 1:0. Счет, голы, статистика игроковОбзор матча Нижний Новгород – Краснодар 25 сентября 2019 – 1:0. Счет, голы, статистика игроковФото: Андрей ВОВК
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Матч 1/16 финала Кубка России по футболу Нижний НовгородКраснодар состоялся в столице Приволжья вечером в среду, 25 сентября 2019 года. Встреча состоялась на стадионе «Нижний Новгород» на Стрелке в присутствии 17 870 болельщиков и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Нижний Новгород стартовал в борьбе за Кубок России со стадии 1/32 финала, в которой уверенно обыграл московский «Арарат». В прошлом сезоне на этапе 1/16 нижегородцам удалось обыграть Уфу, однако выше 1/8 финала подняться не смогли. Краснодар же в прошлом сезоне дошел до ¼ финала, поэтому сейчас команда только начала свой путь в турнире.

В составе Краснодара на поле вышли: Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Спайич, Стоцкий, Намли, Кайо, Камболов, Рамирес, Сулейманов, Берг. У нижегородцев в стартовом составе оказались: Анисимов, Гаджибеков, Палиенко, Игнатович, Голышев, Комолов, Федорив, Хозин, Сапета, Зуев, Ставпец.

Первый тайм матча Нижний Новгород – Краснодар оказался не слишком богат на события. Поначалу игровое преимущество было у нижегородцев, потом южные гости перехватили инициативу, однако забить в течение первого игрового отрезка не удалось никому. Краснодарцы заработали две желтые карточки – на 17-й минуте «отличился» Кайо, на 22-й «горчичник» получил Камболов. На перерыв команды ушли без добавленного времени – судья не счел нужным добавлять ни минутки.

Во втором тайме у Краснодара произошла первая замена – вместо Рамиреса вышел Уткин. Нижний Новгород обошелся без замен. На 56-й минуте матча хозяева получили желтую карточку – ее заработал Павел Комолов за срыв атаки. Гости несколько раз пытались атаковать с навесом в штрафную, но безрезультатно. Затем команды обменялись быстрыми атаками – играли почти без центра поля. На минуте Игнатовича сбили у штрафной, и Спайич получил желтую карточку. Но Крицюк поймал штрафной от нижегородцев, а тут и хозяева получили очередной «горчичник» - за атаку Зуева на вратаря. После этого команды решили сделать замены: Черников вышел вместо Камболова в Краснодаре, Чудин вместо Голышева у Нижнего.

На 78-й минуте матча счет наконец-то перестал быть нулевым – гол забил нижегородец Александр Ставпец.

К времени матча судья добавил три минуты. Но Краснодар так и не успел отбиться. Нижний Новгород обыграл гостей с минимальным счетом и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу.

Нижний радуется голу, который забил Ставпец! 1:0, 78-я минута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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