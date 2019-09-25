Сергей Матвеев: «Я бы не сказал, что Краснодар играл сегодня вторым составом»

Главный тренер ФК Краснодар Сергей Матвеев прокомментировал итоги матча 1/16 финала Кубка России по футболу, состоявшегося в Нижнем Новгороде в среду, 25 сентября 2019 года. Напомним, матч Нижний Новгород – Краснодар прошел на стадионе на Стрелке при 17 870 зрителях и закончился победой хозяев поля. Гол забил на 78-й минуте нижегородец Александр Ставпец.

- Нижний Новгород – не слабый соперник, - возразил Сергей Матвеев на вопрос, не было ли у тренера желания выпустить на поле более сильный состав, чтобы обыграть слабого соперника. – Вы сегодня видели, что Нижний Новгород был хорошей командой. У нас есть некие приоритеты и есть моменты, которые нам важны. Мы находимся в очень трудном графике, и этот график у нас длится уже с начала августа, поэтому та ротация, которую мы проводим, естественна. И мы не говорим, что играли сегодня вторым составом.