2019-09-18T14:33:10+03:00
Общество

Всемирно известный оратор Ник Вуйчич впервые приехал в Нижний Новгород

Австралиец выступил с мотивационной речью перед нижегородскими инвалидами [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Встреча Ника Вуйчича с нижегородцами прошла на стадионе "Нижний Новгород".Встреча Ника Вуйчича с нижегородцами прошла на стадионе "Нижний Новгород".Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Всемирно известный оратор Ник Вуйчич встретился с нижегородскими инвалидами 18 сентября. Это уже шестая поездка знаменитого австралийца в Россию и первый визит в Нижний Новгород.

- Я приехал в Нижний накануне поздно вечером, и еще не видел ваш город. Но знаю, что в некоторых регионах России есть разные еда и напитки, то, чем известны эти города. Но я люблю всех людей! И очень здорово быть сегодня здесь, - заявил оратор. - Надеюсь, в следующем году я приеду в Россию со своей семьей и смогу показать им эту замечательную страну.

Встреча Ника Вуйчича с нижегородцами прошла на стадионе "Нижний Новгород". Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Встреча Ника Вуйчича с нижегородцами прошла на стадионе "Нижний Новгород".Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Ник Вуйчич, рожденный без рук и ног, сумел преодолеть ограничения и сложности и стать одним из самых вдохновляющих примеров успешных людей в мире. На встрече с людьми с ограниченными возможностями, которая прошла на стадионе «Нижний Новгород», австралиец рассказал о своем первом публичном выступлении, поговорил о вере в бога, дружбе и принятии себя.

Встреча Ника Вуйчича с нижегородцами прошла на стадионе "Нижний Новгород". Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Встреча Ника Вуйчича с нижегородцами прошла на стадионе "Нижний Новгород".Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Знаете, самый большой страх - страх публичного выступления, следом идет страх смерти. Знаю, что некоторые лучше умрут, нежели выступят на публике. В свой первый раз я ужасно волновался. Ладони потели, а колени тряслись, я просто не знал, что сказать. И в итоге говорил от сердца. Знаете, многие улыбались, а один человек даже плакал! - вспомнил Вуйчич.

Встреча Ника Вуйчича с нижегородцами прошла на стадионе "Нижний Новгород". Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Встреча Ника Вуйчича с нижегородцами прошла на стадионе "Нижний Новгород".Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Мотиватор убежден: люди любят друг друга не за прическу, одежду или тело. Достаточно посмотреть в глаза, и все становится ясно. Глаза - окна в душу.

- И когда люди судят обо мне по внешности, не дружат со мной только потому, что я выгляжу как-то не так, считаю, что у них проблемы с дружбой. Хочу, чтобы вы знали: сначала вы должны верить в себя. Глядя на себя в зеркало, смотри в глаза и давай себе шанс! Все, что тебе нужно, - быть позитивным.

Встреча Ника Вуйчича с нижегородцами прошла на стадионе "Нижний Новгород". Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Встреча Ника Вуйчича с нижегородцами прошла на стадионе "Нижний Новгород".Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Ник Вуйчич вспомнил, что в детстве врачи сказали ему, что он никогда не будет ходить.

- Смотрите, - заявил оратор и бодро зашагал по столу. Зал взорвался аплодисментами.

Напоследок австралиец признался, что хотел бы обнять каждого присутствующего на встрече, однако это невозможно. В итоге ограничились непродолжительной фотосессией (публика фотографировала звезду со своих мест, никаких совместных фото).

Встреча Ника Вуйчича с нижегородцами прошла на стадионе "Нижний Новгород". Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Встреча Ника Вуйчича с нижегородцами прошла на стадионе "Нижний Новгород".Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Добавим, что 18 сентября в 19.00 во Дворце спорта «Нагорный» Ник Вуйчич выступит с мотивационной речью «Верь. Люби. Живи» (6+). Вход платный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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