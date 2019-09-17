«Должники пытаются спихнуть свои проблемы»: Нижегородские ДУКи уверяют, что не обращались к коллекторам

«Уберите коллекторов немедленно!»

Домоуправляющие компании Нижнего Новгорода не пользуются услугами коллекторов. Об этом коммунальщики заявили на пресс-конференции 17 сентября, комментируя скандал с квитанциями, случившийся в июле и разгоревшийся с новой силой на встрече мэра Владимира Панова с жителями Нижегородского района в конце лета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/732618" frameborder="0"></iframe> Нижегородские ДУКи перезаписали голосовые сообщения, информирующие жителей о задолженностях.

«Комсомольская правда» рассказывала, что в июле нижегородцы получили две квитанции: одну со старым лицевым счетом, вторую с новым. Причем, по словам горожан, в платежках у них «нарисовались» долги: кто-то «задолжал» 12 рублей, кто-то - аж 2200 рублей! Пока собственники квартир разбирались, в чем дело, им начали названивать неизвестные с требованием погасить задолженность. За помощью недоумевающие жители обратились к главе городской администрации.

- Нам звонят по пяти мобильным телефонам, включая мамин. Ей 86 лет! Собственно, поэтому я здесь. Хочу, чтобы моя мама успокоилась, - сквозь слезы поделилась своей бедой одна из участниц августовской встречи. - Я очень прошу ДУК Нижегородского района, который не занимается злостными неплательщиками, решить вопрос с этим искусственно созданным долгом. Просто уберите незаконно назначенную сумму и все. Уберите коллекторов немедленно!

Мэр тогда сильно возмутился. Мол, что же вы делаете? Человеку 86 лет, а вы коллекторов натравливаете.

- Я вам как руководитель говорю: немедленно остановите действия коллекторского агентства! - заявил Владимир Панов.

Исполнительный директор Домоуправляющей компании Нижегородского района Александр Гундоров заверил, что о привлечении к взысканию задолженностей коллекторов и речи быть не может. Закон не позволяет.

- Эта работа проводится специализированными службами управляющих компаний, - заявил эксперт.

Коммунальщики уверяют: у них были все основания звонить и напоминать жильцам о задолженностях.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

«Путаницы с долгами не произошло»

Так что же, собственно, произошло минувшим летом? Ситуацию попытался объяснить руководитель направления по работе с дебиторской задолженностью Ассоциации ДУКов Нижнего Новгорода Игорь Захаров.

- Был технический сбой - кратковременная самоустраняющаяся утрата техническим объектом работоспособности. При передаче данных из одного комплекса в другой произошло искажение данных, - рассказал специалист. - Но надо понимать, что это было единожды и в дальнейшем не повторится, потому что в кратчайшие сроки были приняты все необходимые меры.

Сбой случился 29 июля. О нем коммунальщики узнали около восьми часов утра, когда телефон начал разрываться от звонков обеспокоенных жителей. Информация тут же была передана программистам, и ошибку удалось устранить примерно к 14.20 того же дня.

- Тем не менее сбой прошел болезненно, - признался Захаров. - В первые три дня к нам поступило свыше тысячи звонков, а с 29 июля по 31 августа - более 7,5 тысячи обращений! Процентов девяносто - вопросы, связанные с переходом на отдельные квитанции по домовому обслуживанию и ЖКУ, лицевыми счетами и прочим.

При этом эксперт уверяет, что в сложившейся ситуации путаницы между реальными долгами и ошибочными начислениями не произошло. Якобы после устранения сбоя коммунальщики подождали еще дней пять, чтобы все платежи прошли, а уже после приступили к обзвону.

- И обзвон был только по тем жителям, у кого не был оплачен платеж за июнь! По этическим соображениям не могу назвать конкретные адреса, но у некоторых жителей, обращавшихся в СМИ и выступавших на встрече с мэром, точно были не оплачены июньские квитанции, - рассказал Захаров. - К сожалению, должники пытаются воспользоваться ситуацией и спихнуть свои реальные проблемы на наш сбой. Но таких ошибок быть не может, потому что сотрудники отдела с задолженностями видят состояние лицевого счета онлайн. И они в состоянии квалифицированно объяснить, как именно образовалась задолженность.

Глава ДУКа Нижегородского района Александр Гундоров вторит коллеге: у коммунальщиков были основания звонить и напоминать некоторым жильцам о имеющих задолженностях.

- Возможно, налицо незнание закона и сроков, в которые необходимо провести платежи. Думаю, каждый из нас не один раз в жизни оплачивал коммунальные услуги после 10-го числа. Какая разница: заплачу я на день раньше или позже, да? Но в системе все конкретно: есть данные до 10-го числа и после. 11-го числа жители автоматически переходят в категорию должников, - пояснил Гундоров.

О долгах - женским голосом

В ходе пресс-конференции эксперты не раз отметили, что нынешняя работа коммунальщиков с неплательщиками по большей части автоматизирована и состоит из нескольких этапов. Сначала жителей уведомляют о долгах по почте, затем до них пытается достучаться автоинформатор, а следом - специалисты контакт-центра. Если должники выходят на связь, то стороны договариваются о том, как именно будет погашена задолженность: единовременно или в рассрочку. Однако если житель не торопится гасить задолженность, но при этом имеет постоянный источник дохода, ДУКи обращаются в судебные органы. И дальше ведется работа с судебными приставами.

Интересно, что после недавнего скандала с платежками и якобы звонками коллекторов, коммунальщики внимательно переслушали сообщения автоинформатора и решили все-таки перезаписать оповещения.

- Мы учли пожелания жителей, и с текущего момента сделали сообщения еще мягче. Хоть в первом варианте не было ни намеков, ни угроз, во втором приятный женский голос говорит максимально мягко, - заключил Игорь Захаров.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Если вам все же пришел несуществующий долг за услуги ДУКа, следует обращаться в единую справочную службу по телефону 268-10-00. Ну а если вы-таки оплатили квитанцию с «долгами», ничего страшного! Будет произведен перерасчет, и переплаченная сумма будет учтена в последующих периодах.

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