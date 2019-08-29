«Уберите их немедленно!»: Нижегородка пожаловалась на коллекторов, запугивающих ее 86-летнюю мать

Полная неразбериха с коммунальными платежками произошла в Нижегородском районе в июле 2019 года. Жители, относящиеся к районному ДУКу, получили две квитанции: одну со старым лицевым счетом, вторую с новым. Причем, если верить последней, у нижегородцев нарисовались долги: кто-то «задолжал» 12 рублей, кто-то - 64 рубля, а некоторые - аж 2200 рублей. Пока собственники квартир разбирались, в чем дело, им начали названивать неизвестные с требованием погасить задолженность. Заявить о проблеме недоумевающие жители решили на встрече мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова в актовом зале НГТУ им. Р. Е. Алексеева 28 августа.

- Нам звонят по пяти мобильным телефонам, включая мамин. Ей 86 лет! Собственно, потому-то я здесь. Хочу, чтобы моя мама успокоилась, - сквозь слезы поделилась своей бедой одна из участниц встречи. - Я очень прошу ДУК Нижегородского района, который не занимается злостными плательщиками, решить вопрос с этим искусственно созданным долгом. Просто уберите незаконно назначенную сумму и все. Уберите коллекторов немедленно!

Присутствовавший в зале исполнительный директор Домоуправляющей компании Нижегородского района Александр Гундоров объяснил, что произошла техническая ошибка и жителям, действительно, начислили долги, которых не было.

- Ситуация внештатная. Абсолютно согласен с жителями, что это неправильно и неудобно, - начал было Гундоров.

Но мэр перебил руководителя ДУКа, недоумевая, как при допущении этой ошибки можно было передать информацию про долги коллекторам.

- Вы что делаете-то? Вы понимаете, насколько это цинично звучит? Просто вдумайтесь, какой грех на душу можете взять! Человеку 86 лет. А коллектор звонит и выносит часть нервной системы, - заявил Владимир Панов. - Говорите, что у вас ошибка, долгов у жителей нет, но они уверяют, что коллекторы до сих пор названивают. По сути, это вымогательство, подходящее под статью. Я вам как руководитель говорю: немедленно остановите действия коллекторского агентства! А сотрудников правоохранительных органов прошу проверить эту ситуацию.

После этих слов руководитель ДУКа повернулся лицом к нижегородцам и извинился за вызванные неудобства. Он также объяснил, что на самом деле никаких коллекторы к обзвону жильцов не привлекались. Им звонил робот.

- Но в любом случае ситуация очень неприятная, - заключил Гундоров.

Уже после встречи с жителями Нижегородского района Владимир Панов рассказал журналистам, что подобный сигнал поступил впервые. Но после него предстоит проверить и остальные районы областного центра.

- Если подобное произошло и в других районах, то мы урегулируем ситуацию на уровне всех ДУКов, - пообещал глава горадминистрации.