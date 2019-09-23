«Я лучше сорву связки, чем тормозну концерт»: Баста спел песню про Городец

Популярный реп-исполнитель Баста дал акустический концерт в Городце. Десятки жителей собрались в ДК «Северный» в субботу, 22 сентября, чтобы послушать его треки. И каково же было изумление зрителей, когда в одной из своих песен создатель хита «Сансара» упомянул… Городец!

В распоряжении редакции «Комсомолки» оказалось видео с отрывком этого самого хита.

- И даже если погаснет звук, сгорят децибелы, Городец, я лучше сорву связки, чем тормозну концерт, - зачитал реп-исполнителей.

После этой фразы в зале раздались бурные аплодисменты и крики фанатов.

Напомним, в прошлом году в сентябре Баста выступил в Нижнем Новгороде. После концерта он выложил видео на своей странице в Instagram. На кадрах видно, что во дворце спорта «Нагорный» был настоящий аншлаг. И переполненный зал на одной волне с рэпером читают все его песни.