«Это Нижний Новгород, детка!»: Баста выложил видео с концерта в Нижнем Новгороде
Прошедший 15 сентября в Нижнем Новгороде концерт рэпера Басты запомнился не только фанатам, но и самому исполнителю. Пораженный нижегородским гостеприимством он выложил видео с концерта на своей странице в Instagram. На кадрах видно, что во дворце спорта «Нагорный», аншлаг. И переполненный зал на одной волне с рэпером читают все его песни.
- Это Нижний Новгород, детка! – кричит в кадре сам Василий Вакуленко.
Видео уже вызвало невероятный интерес со стороны поклонников исполнителя. Всего за несколько часов видео набрало больше 200 тысяч просмотров.
- Музыкант с большой буквы, - поделилась впечатлениями Ириночка Богданова. - Песни хитяры! Голос крутой! Музыка и звучание проооосто огонь! Ничего нового и не нужно - и так весь зал на ушах стоял.
- Просто красавец! – поддержала Катя Бодрова.