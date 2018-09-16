«Это Нижний Новгород, детка!»: Баста выложил видео с концерта в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 21:08 2018-09-16T21:18:07+03:00

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Прошедший 15 сентября в Нижнем Новгороде концерт рэпера Басты запомнился не только фанатам, но и самому исполнителю. Пораженный нижегородским гостеприимством он выложил видео с концерта на своей странице в Instagram. На кадрах видно, что во дворце спорта «Нагорный», аншлаг. И переполненный зал на одной волне с рэпером читают все его песни.

- Это Нижний Новгород, детка! – кричит в кадре сам Василий Вакуленко.

Видео уже вызвало невероятный интерес со стороны поклонников исполнителя. Всего за несколько часов видео набрало больше 200 тысяч просмотров.

bastaakanoggano Нижний Новгород! Спасибо! #КонцертБасты #РазиНавсегда

- Музыкант с большой буквы, - поделилась впечатлениями Ириночка Богданова. - Песни хитяры! Голос крутой! Музыка и звучание проооосто огонь! Ничего нового и не нужно - и так весь зал на ушах стоял.

- Просто красавец! – поддержала Катя Бодрова.