В Нижегородском кремле восстановят фуникулер

В гору с ветерком

Нижний Новгород из промышленного города потихоньку превращается в туристический центр. Одна канатная дорога чего стоит. Но в скором времени в городе должна появиться еще одна изюминка – фуникулер, на котором можно будет добраться от площади Народного единства на Скобе, точнее от церкви Ионна Предтечи до Нижегородского кремля.

В управлении делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области "Комсомольской правде" - Нижний Новгород" рассказали, что строительство фуникулера было инициировано областным правительством. В понедельник, 18 марта, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили эту идею, а 19 марта уже была подготовлена сметная документация на проведение проектно-изыскательских работ на сумму 30 040 250 рублей.

- Фуникулер – это исторический объект. Предполагается, что он будет общественно-туристическим. Так же как это происходит в Лиссабоне, Барселоне. Там есть исторические трамваи. На них ездят как местные жители, так и туристы, - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков. -Сейчас важно сделать проект, оценить его стоимость. Мне как нижегородцу хотелось бы, чтоб к юбилею города, к его 800-летию, фуникулер заработал.

Поддержал идею восстановления фуникулера и руководитель проекта «Рождественская сторона» Александр Сериков.

- Подъем до Нижегородского кремля достаточно протяженный, - рассказал Александр Сериков «Комсомольской правде»- Нижний Новгород». – Представьте, приходите вы на теплоходе в Нижний Новгород. Сейчас вас сажают на автобус и возят по городу. А можно было бы пройтись по Рождественской или по набережной, подняться в кремль. Сейчас сделать проблематично, а если будет фуникулер, то добраться до кремля будет не сложно. Мне кажется, что во время туристического сезона фуникулер будет очень востребован.

Строительство фуникулера должно войти в адресную инвестиционную программу, которая будет финансироваться из федерального бюджета.

Так фуникулер выглядел в ХIХ веке. Фото: М.П. Дмитриев

Долгий путь

Идея строительства фуникулера на этом месте не нова – фуникулер (или элеватор, как его тогда называли) от церкви Ионна Предтечи на Скобе до Нижегородского кремля ходил еще в ХIХ веке. В 1926 году надобность в нем отпала, и про него забыли на долгие годы. Вспомнили о существовании нижегородской достопримечательности десять лет назад. Вопрос о его строительстве обсуждался и на городском, и на региональном уровне. Однако долгое время никаких конкретных действий не предпринималось. И только в 2010 году мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов объяснил столь долгую проволочку. Оказывается, городским властям приходилось отказываться от строительства фуникулера, так как кремль находился в федеральном подчинении.

- Теперь, когда кремль перешел в собственность области, мы наконец-то сможем продолжить эту работу, - заявил Вадим Булавинов в 2010 году.

Тогда же он дал поручение МП «Институт развития города «НижегородгражданНИИпроект» проверить готовность проекта и отправить его в Главгосэксперитзу на утверждение. Начало строительства фуникулера было запланировано на 2011 году.

Позже Вадима Булавинова на посту мэра сменил Олег Кондрашов, которому тоже понравилась идея восстановления фуникулера. Вернуть достопримечательность он обещал в ноябре 2012 года, в день 400-летия подвига Нижегородского ополчения. Тогда для строительства фуникулера было выделено 10 миллионов рублей. Но не сложилось. Вместо фуникулера в Нижнем Новгороде появилась канатная дорога.

И вот теперь перед 800-летним юбилеем Нижнего Новгорода у фуникулера появился еще один шанс на возрождение. Надеемся, что на это раз все получится.

КСТАТИ

Фуникулер будет располагаться на месте ранее существующего подъемника. Нижняя станция будет расположена у подножия склона между административным зданием по улице Рождественской, дом №2 и зданием храма Рождества Иоанна Предтечи. Верхняя станция расположится на территории кремля, на площадке перед зданиями манежа и управления федеральным казначейством. Спуск планируется однорельсовый, по которому будет передвигаться один вагон вместимостью до 40 человек. Фуникулер будет эксплуатироваться как общественный вид транспорта, доступный всем жителям и гостям Нижнего Новгорода.

СПРАВКА КП

Первый в Нижнем Новгороде фуникулер начал работать 21 июня 1896 года. Его строительство было приурочено к Всероссийской промышленной и художественной выставке в 1896 году, которая проходила в Нижнем Новгороде. Хотя предложения звучали и раньше.

Впервые строительство подъемника собственной конструкции предложил нижегородский механик Василий Калашников в 1885 году. По его задумке, этот подъемник должен был доставлять нижегородцев с Нижнего базара у Скобы на Верхний базар в кремле.

В 1889 году московская фирма «Ф. И. Герле и К°» представила свой проект подъемника: предложила построить конно-железную дорогу по верхней и нижней частям города. Проект этой фирмы заинтересовал городскую управу и был направлен на утверждение в Санкт-Петербург, где его одобрили и вернули на доработку. 20 января 1893 года Ф.И. Герле и его компаньон Р. Я. Килевейн предложили вместо конки построить электрическую железную дорогу.

В Нижнем Новгороде трамвайные пути оборудовались фирмой предпринимателя из Санкт-Петербурга - камер-юнкера Р. К. фон Гартмана. Он предложил устроить две отдельные линии по верхним и нижним улицам города и соединить их двумя фуникулерами, получившими названия Кремлевский и Похвалинский. Проект городская дума одобрила, и фуникулер был построен. К 1926 году нужда в фуникулера отпала, и его закрыли.