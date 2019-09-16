Площадь Горького отремонтируют в 2020 году

В Нижегородской области завершился проект «Вам решать», в рамках которого жители выбирали объекты для благоустройства в 2020 году. Среди победителей оказались 89 общественных пространств, одно из которых – площадь Горького в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщила министр финансов Ольга Сулима.

За площадь Горького отдали голоса 5 785 человек, что составляет 16,8% от общего числа респондентов. На ее реконструкцию будут выделены 80 миллионов рублей.

За площадь Горького отдали голоса 5 785 человек

По словам Сулимы, всего за объекты благоустройства проголосовали более 160 тысяч жителей Нижегородской области. Теперь 900 миллионов рублей будут поделены на 89 проектов-победителей в зависимости от численности населения: города и посёлки, в которых проживает менее 15 тысяч человек, получат по 10 миллионов рублей, от 15 до 75 тысяч — по 15 миллионов рублей, от 75 до 200 тысяч человек — по 25 миллионов рублей, от 200 тысяч — по 40 миллионов рублей, более миллиона жителей — по 100 млн рублей.

Напомним, проект «Вам решать» проходил в Нижегородской области с 1 по 15 сентября. В голосовании участвовали 200 проектов, семь из которых - из Нижнего Новгорода. Кроме площади Горького там были: фонтан на проспекте Гагарина в районе «Электрона», установка новых детских игровых комплексов и ремонт площадок в Сормовском районе, ликвидация открытых канализационных выпусков в малые реки Ржавка и Борзовка, ремонт мест, посвященных Великой Отечественной войне, строительство центра «Содружество» в поселке Сахарный Дол и капремонт 85-летнего здания, переданного Центру детского творчества Ленинского района.

КОНКРЕТНО

В 2020 году в Нижегородской области будут благоустроены 89 общественных пространств. Полный список можно посмотреть здесь.