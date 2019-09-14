2019-09-14T16:49:54+03:00
Общество

«Это о любви, искренних чувствах, страсти»: Наталья Бочкарева выпустила свою вторую песню

Этот хит звезда сериала «Счастливы вместе» назвала «Мартини»
Валерия ГРОМОВА
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Наталья Бочкарева выпустила новую песнюНаталья Бочкарева выпустила новую песнюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Актриса театра и кино Наталья Бочкарева, известная как Даша Букина из сериала «Счастливы вместе», всерьез занялась пением и спустя полгода выпустила второй трек «Мартини».

Вечером 13 сентября знаменитая нижегородка поделилась счастливой новостью со своими подписчиками в Instagram и объяснила смысл названия.

- Это ни в коем случае не пропаганда употребления алкоголя. Это о любви, искренних чувствах, страсти и желании быть с любимым человеком, - написала Наталья под своим постом.

Она уже разместила свою новую песню в ITunes и поделилась ссылкой.

natalia_bochkareva_officialnatalia_bochkareva_official
ПРЕМЬЕРА с радостью сообщаю друзья, вышел мой новый трек Martini Ссылка на трек в шапке профиля Качаем , Слушаем , Танцуем produced by RUDENNI @rudenni_ #натальябочкарева #новыйтрек #релиз #martini #nb #nataliabochkareva #bochkareva #бочкарева #song #artist #release #record #music #мартини #instamusic #musica #melody #mood #musiclover #любовь #страсть #love #production #музыка #качаем #слушаем #танцуем
329 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники сразу же закидали Наталью комплиментами.

- Наташенькаааа! трек огооонь. мне оочень понравился, продолжай дальше вдохновлять новыми хитами, - написала в комментариях m_i_l_a_n_a1818.

- Наталья, развивайтесь в этом направлении, Вы в музыке прекрасны, - добавила polivodada.

- Офигеть, Наталья, круто!!!! Теперь на повторе, - похвалил певицу yarov_starr.

- На будильник поставлю, и будет каждое утро добрым, - призналась a.habts.

Напомним, свою первую песню Наталья Бочкарева выпустила в декабре 2018 года. Одной из первых ее тогда поздравила ее сериальная дочь Дарья Сагалова («Счастливы вместе»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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