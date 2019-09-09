Росприроднадзор проверяет информацию о зловонных черных «гейзерах» на Волге

Росприроднадзор проверяет информацию о черных грязевых фонтанах на Волге в Балахнинском районе. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе департамента по ПФО.

Напомним, в выходные в социальных сетях появилось снятое нижегородцем Сергеем Мариным видео, на котором хорошо видны страшные черные фонтаны, бьющие со дна реки.

- Находимся в районе пансионата «Волги». В Волгу сливается какая-то черная вода. Бьет из-под земли со всех сторон, - прокомментировал видео Сергей Марин. - Вонища неимоверная. Прямо напротив бакенов черная-черная вода. На расстоянии 20 сантиметров даже дна не увидел.

Сразу после появления видео – 8 сентября 2019 года – специалисты Росприроднадзора выехали на рейд. Они установили, что в районе садоводческого товарищества «Картонщик» примерно в 200 метрах от берега из-под воды бьют несколько «гейзеров» черного цвета с характерным запахом сточных вод.

- Специалисты взяли пробы воды. Их анализ поможет установить тип загрязнения, его возможный источник, а также рассчитать, какой именно ущерб был причинен реке, - отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного расследования либо проведении внеплановой проверки в отношении предполагаемых нарушителей.