«Могло прорвать коллектор»: Черные фонтаны бьют со дна Волги под Балахной

Нижегородец Сергей Марин, отдыхающий на Волге в эти выходные, заметил страшные черные фонтаны, бьющие со дна реки. Шокирующее видео сразу же облетело социальные сети, вызвав нешуточный резонанс.

- Находимся в районе пансионата «Волги». В Волгу сливается какая-то черная вода. Бьет из-под земли со всех сторон, - прокомментировал видео Сергей Марин. - Вонища неимоверная. Прямо напротив бакенов черная-черная вода. На расстоянии 20 сантиметров даже дна не увидел.

Нижегородцы сразу же выдвинули несколько версий произошедшего. Одни предположили, что воду сливают с очистных сооружений, другие - заговорили о прорыве нефтепровода. Ну, а некоторые шутники и вовсе предложили искать в Нижегородской области нефть. В свою очередь, у экологов есть версия инцидента.

Экологи предполагают, что в этом районе прорвало коллектор. ФОТО: Сергей Марин

- Скорее всего, прорвало коллектор с какими-нибудь стоками, - предположил руководитель экологической организации «Дронт». - Надо срочно посылать инспекцию и разбираться, чья труба. Учитывая, что вода бьет фонтаном, значит, она под давлением, то есть под напором.

По всей вероятности, это либо легальный, либо нелегальный коллектор.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде уже направила запрос в правительство Нижегородской области.