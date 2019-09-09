Самолет из Владивостока экстренно приземлился в Нижнем Новгороде из-за смерти пассажира

9 сентября 2019 года около десяти часов утра в Нижнем Новгороде экстренно приземлился самолет, летевший из Владивостока в Москву. Одному из пассажиров резко стало плохо, но в салоне не оказалось врачей, которые могли бы его спасти. Тогда пилот решил посадить воздушное судно.

Как сообщили «Комсомолке» пассажиры рейса, мужчина потерял сознание еще в воздухе. Когда самолет приземлился, на борт поднялись медики. Пострадавшего госпитализировали. Но, к сожалению, спасти его не удалось – он скончался, не приходя в сознание.

Напомним, в начале июля в нижегородском аэропорту разгорелся скандал. Одиннадцать пассажиров не сумели попасть на рейс Нижний Новгород - Сочи авиакомпании Red Wings из-за того, что им не хватило мест в самолете. Среди оставшихся за бортом пассажиров оказалась женщина на восьмом месяце беременности. Она вместе с 7-летним сыном должна была вылететь в Сочи в 12.15, где ее ждал супруг Иван. В интервью «Комсомольской правде» мужчина подробности случившегося.