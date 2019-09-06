«Оседлала Земфиру!»: Актриса Елена Волхонская освоила верховую езду

Исполнительница одной из главных ролей в ироническом детективе «Рая знает все!», который «выстрелил» на телеканале «Россия 1» прошлым летом, освоила верховую езду. О становлении наездницей актриса Елена Волхонская рассказала «Комсомольской правде - Нижний Новгород».

- Знаете, это стало настоящим событием для меня! Поначалу боялась оседлать это красивое, мощное животное, но интерес поборол все страхи, - призналась выпускница Нижегородского театрального училища.

Елена впервые села в седло во время недавнего отдыха на Черном море. Не столько ради любопытства, а чтобы пополнить копилку своих актерских умений.

- Меня всегда восхищали артисты советского кино, умевшие блистательно держаться в седле. Взять хотя бы «гардемаринов» Владимира Шевелькова и Дмитрия Харатьяна. Они ведь не только искусно владели шпагой, но и были отличными наездниками. Выполняли какие-то невероятные трюки! - отметила собеседница «Комсомолки».

Елена впервые села в седло во время недавнего отдыха на Черном мореФото: СОЦСЕТИ

Освоение верховой езды проходит под чутким руководством опытного инструктора. Лошадка актрисе досталась строптивая, с говорящей кличкой Земфира. Подружиться удалось не сразу. Поначалу животное попросту отказывалось подчиняться новичку.

- Сначала Земфира пошла в нужном направлении, а потом развернулась и поскакала домой. Оказалось, время обедать, и ей было наплевать, что нам совсем в другую сторону. Шок! Это же был мой первый раз, - вспоминает Елена. - Инструктор посоветовал: «Будь с ней понаглее, натяни поводья». Я послушалась, как следует натянула, и лошадь остановилась. Наверное, подумала: «Ладно, ты главная, будем играть по твоим правилам».

По словам инструктора, еще пара уроков, и Елена Волхонская, на счету которой более 40 ролей в фильмах и сериалах, будет готовой наездницей. Нижегородка уверена, что приобретенный навык непременно пригодится ей в актерской профессии. Например, если раньше Елена мечтала сыграть полицейского, то теперь может сыграть сотрудника конной полиции!

- Буквально вчера я была на пробах в новый проект Владимира Шевелькова (он теперь не только актер, но и режиссер). И я рассказала ему о своих впечатлениях от верховой езды. Мы посмеялись. Он-то, конечно, эксперт в этом. Они в «Гардемаринах» такое творили!

Кстати, артистка призналась, что с великим удовольствием снимется в продолжении советского многосерийного фильма «Гардемарины». Благо держаться в седле отныне умеет.

- Первая часть продолжения уже снимается. Я не успела попасть в проект. Но если будет вторая часть, я буду в первых рядах! - заверила нижегородка.