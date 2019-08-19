Елена Волхонская: «Если фильмы с моим участием войдут в золотую коллекцию кинематографа, я буду счастлива»

В конце июля на канале «Россия-1» вышел иронический детектив «Рая знает все!» (12+), одну из главных ролей в котором сыграла выпускница Нижегородского театрального училища Елена Волхонская. В интервью «Комсомольской правде» актриса рассказала, почему не пошла по стопам родителей музыкантов, с какими сложностями ей пришлось столкнуться в Москве и почему ей очень хочется сыграть полицейского.

На счету актрисы уже более 40 фильмов и сериалов.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«У нас был гениальный выпуск»

- Елена, мы встретились с вами в Нижегородском художественном музее. Что значит для вас это место?

- Наверное, с этим музеем связаны мои лучшие детские воспоминания, когда мы с классом приходили сюда, чтобы посмотреть великолепные полотна русских художников, которых я очень люблю. Я с большим уважением отношусь к традициям русской живописи, к великой культуре нашей страны. Ведь кино это тоже часть культуры, и если какие-то фильмы с моим участием войдут в золотую коллекцию российского кинематографа, я буду очень счастлива. Например, я сыграла царицу всея Руси Марфу Романову в многосерийном фильме Николая Досталя «Раскол». Для меня это знаковая картина, после съемок в которой я с большим трепетом стала посещать музеи и всевозможные выставки, ведь все увиденное может найти отражение в кино.

- Ваш отец Владимир Новиков был трубачем-солистом, джазменом и композитором, а ваша мама известная нижегородская певица Раиса Маркова. Почему вы не пошли по их стопам?

- Наверное, потому что превзойти родителей мне было бы очень трудно, да и с детства я мечтала стать актрисой.

- Вы уже 15 лет живете в Москве, но периодически приезжаете в родной Нижний. На ваш взгляд, город меняется? В какую сторону?

- Он стал огромным индустриальным и культурным центром страны, и меня это безумно радует. Думаю, у него большой потенциал. И, наверное, если кто-то хочет посмотреть Россию, надо ехать не в Москву, а в Нижний Новгород.

- Прежде чем отправиться покорять столицу вы отучились в Нижегородском театральном училище. С улыбкой вспоминаете студенческие годы?

- На мой взгляд, у нас был гениальный выпуск! Уникальный курс «бархатной» школы Ривы Левите, которая была ученицей Марии Осиповны Кнебель - выпускницы первой студии Михаила Чехова. И Рива Яковлевна, конечно, вкладывала в нас колоссальные духовные силы. Послушайте, кем стали выпускники нашего курса. Антон Калипанов получил «Золотую маску» за кукольный спектакль, Артем Быстров и Леша Красненков трудятся в МХТ им. А. П. Чехова. Очень много ребят служат в московских и российских театрах, ведут студии актерского мастерства. Я вот больше снимаюсь. У всех абсолютно разный путь. Я никогда не стремилась быть на кого-то похожей. Мне всегда хотелось не быть, как все! Наверное, потому что я из семьи артистов.

Узнавать Елену Волхонскую стали после выхода фильма «Пикап. Съем без правил».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

«Москва - город закрытых дверей»

- Затем вы поступили в Театральный институт имени Щукина в Москве…

- Да, стала посещать кастинги, где мне сразу предложили участие в нескольких антрепризных спектаклях, поскольку я была готовой актрисой.

- Насколько мне известно, учеба длилась недолго. Почему ушли из института?

- Через полгода учебы в руководстве «Щуки» дали понять, что отпускать на съемки и спектакли не будут. И через некоторое время поняла, что физически не успеваю учиться. Москва дорогая, надо было работать. И я начала ходить на пробы и кастинги, сниматься, стала лицом известного банка. Родители всегда хотели, чтобы у меня была вторая профессия, и, никому не сказав ни слова, я поступила в МГУ на философский факультет. Гордости папы не было предела!

- Москва не сразу вас приняла. Пришлось помучиться?

- Москва другая… Скажем, если Нижний Новгород - это дом, то Москва - холодный город, в котором постоянно нужно заявлять о себе. Я ее называю городом закрытых дверей. И только от твоего таланта, трудолюбия и упорства зависит, сколько из них откроется. Многие сломались. Но я крепкий орешек! За 15 лет в Москве я повидала много амбициозных людей, которые приезжали и говорили «Я покорю этот город», а потом они растворялись в Москве, потому что кроме амбиций ничего не было. Думаю, мне помогла воля и любовь к актерской профессии.

- На вашем счету уже более 40 фильмов и сериалов. Можете назвать три знаковых проекта, в которых вам довелось поучаствовать?

elenvolkhonsky Ольга Волхонская о сериале "Рая знает все!": "Когда столько хороших людей вкладывают душу в проект, то получается нечто невероятное!"

- Совершенно точно это исторический проект «Раскол» Николая Досталя. Телевизионный проект «Рая знает все», съемки которого длились почти год! Ну и, наверное, полнометражный фильм «Пикап» - первая моя работа для больших экранов. Пожалуй, еще назову триллер «Грач» для Первого канала, в котором я сыграла призрака.

- У вас одна роль не похожа на другую. Многие артисты могут вам только позавидовать.

- Это точно! Если говорить о разбеге моих ролей, это нечто невероятное. То я играю строгую бизнес-леди, то любящую мамочку… За роль злобной девушки, мстящей за своего отца, в сериале «След» я вообще получила премию ТЭФИ.

- Участие в телевизионных проектах приносят колоссальную славу. А как вы относитесь к популярности?

- Спокойно. Это все Его величество Случай. Для меня важны интересные роли, новые образы и талантливая творческая команда. К кому-то удача приходит в двадцать лет, и слава буквально сносит башню. Мне кажется, известность должна приходить, когда человек готов, когда сформировано твое мировоззрение. Ну и желательно, когда ты еще неплохо сохранился (смеется).

- Вы были готовы к славе?

- Наверное, говорить о настоящей славе пока рановато. Но узнавать меня стали после выхода фильма «Пикап. Съем без правил». А в Москве молодые люди не такие интеллигентные, как в Нижнем Новгороде. Подходили ко мне в торговом центре, на улицах, довольно самоуверенно себя вели. Такое панибратство меня смущало, потому что я довольно закрытый человек.

«Я хочу сыграть полицейского!»

- Сейчас на канале «Россия 1» идет сериал «Рая знает все!», в котором вы играете Ольгу, продавщицу в магазине. Расскажите подробнее о своей героине.

- Это женщина со сложной судьбой, которая отчаянно хочет выйти замуж, но ей хронически не везет в личной жизни. Проект сложный, но очень интересный. Надеюсь, будет второй сезон, потому что рейтинги у «Раи» колоссальные. Еще бы, с таким сильным актерским составом мы ничуть не сомневались в успехе.

- Можно ли сказать, что «Рая знает все!» - особенный для вас проект?

- Несомненно! Поскольку моя голубая мечта - играть в хороших комедиях. И когда мне предложили роль в «Рае», поняла, что такого у меня еще никогда не было. Это иронический детектив, в котором можно раскрыться. И огромное спасибо всей съемочной группе, а особенно режиссеру Анатолию Артамонову, создавшему мой образ.

- А продолжение уже снимается?

- Нет, пока только пишется сценарий. Но очень надеюсь, что съемки будут и все сложится, потому что, повторюсь, мы побили все рекорды! Ведь показатель качества - это рейтинги, а они у «Раи» огромные. Мы нашли свою аудиторию, создав невероятный городок с неожиданными преступлениями и любовной линией.

- Одно время вы играли в антрепризных спектаклях. Сейчас нет планов вернуться на театральную сцену?

- Есть, но это тайна. Пока без подробностей, но могу сказать, что, пожалуй, в настоящее время для меня это самый важный проект. А если говорить про предыдущие антрепризы, то я крайне благодарна судьбе за возможность в них участвовать. Моими партнерами по сцене были Ивар Калныньш, Эвелина Бледанс, Елена Корикова. Мы были на одной роли с Таней Арнтгольц и Светой Ивановой, но они много снимались, поэтому за них отдувалась я (смеется). Каталась по городам и весям. И эти партнеры меня многому научили. Это была настоящая школа жизни.

- Ну а если говорить о телевизионных проектах. Где вы сейчас снимаетесь?

- В проекте «Чужая стая», который мы снимаем в Ярославле. Поэтому приходится курсировать между Москвой, Ярославлем и Нижним Новгородом.

- Вы уже сказали, что хотите сняться в настоящей комедии…

- Скорее я имела в виду искрометную интеллектуальную иронию, которая напрочь отсутствует во многих современных фильмах. Вспомните фильмы с участием Людмилы Гурченко или хотя бы «Карнавал» с Ириной Муравьевой. Это огромная драматичная история, когда смех сквозь слезы. Вот чего мне не хватает!

- А есть конкретный образ, который вы хотели бы на себя примерить?

- Я никогда не исполняла роль полицейского. Думаю, форма мне пойдет! Мне было бы интересно исполнить роль непобедимой женщины. Кстати, меня покорил образ Шарлиз Терон в «Монстре». Наверное, мне бы хотелось сыграть нечто подобное, эдакого отрицательного персонажа, сильного, смелого, на сломе. Сейчас у меня были пробы в мистический проект, где многодетная мать видит другой мир. Вот она и сильная, и слабая. Ее, разумеется, взяли в разработку спецслужбы - очень интересная глубокая роль!

КСТАТИ

Встреча с актрисой Еленой Волхонской состоялась в Нижегородском государственном художественном музее, где с 1 августа по 15 сентября проходит выставка «Сокровища музеев России» (6+). Экспозиция охватывает период с конца 17-го до второй половины 20 века и включает в себя несколько десятков уникальных произведений ключевых российских художников от иконы до соцреализма, собранных из различных уголков страны. Вход на выставку свободный.

СПРАВКА «КП»

Елена Владимировна Волхонская родилась 1 апреля 1983 года в Горьком в артистической семье. В 2006 году окончила Нижегородское театральное училище им. Е. Евстигнеева. Училась в Театральном институте им. Б. Щукина (курс Р. Ю. Овчинникова). В 2010 году окончила Школу-студию А. Н. Митты. Работала в «Театре Луны». Играла в антрепризах: «Не будите спящую собаку» (реж. О. Шведова), «Не все дома» (реж. А. Федотов).