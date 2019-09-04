2019-09-04T15:43:18+03:00
Происшествия

Крупный пожар вспыхнул на заводе «Оргстекло» в Дзержинске

Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Крупный пожар вспыхнул на заводе «Оргстекло» в Дзержинске. ФОТО: Подслушано ДзеожинскКрупный пожар вспыхнул на заводе «Оргстекло» в Дзержинске. ФОТО: Подслушано Дзеожинск
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Немало шума в социальных сетях сегодня наделал пожар на заводе «ДОС ОАО Оргстекло» в Дзержинске, в результате которого пострадали два человека. Первыми по традиции тревогу забили местные жители, ставшие очевидцами пожара.

- Что-то опять в Дзержинске загорелось, - стали выкладывать фотографии пожара жители города. – Причем быстро разгорелось. Ехал по Автозаводскому - все норм было, а выехал на Восточное шоссе – там уже все горит.

Вскоре выяснилось, что пожар вспыхнул на территории завода «ДОС ОАО Оргстекло». К счастью, загорелось здание, которое уже давно не эксплуатируется.

- Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 4 сентября в 13:35, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В 14:20 пожар был полностью ликвидирован. В результате пожара пострадали два человека.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать все экстренные службы. Всего в работах по тушению были задействованы 36 человек и 12 единиц техники. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

Крупный пожар вспыхнул на заводе «Оргстекло» в Дзержинске.

Напомним, за последнее время на территории Дзержинска произошло уже несколько крупных происшествий. Самым громким из них стала серия взрывов на заводе «Кристалл» 1 июня 2019 года. Тогда в результате взрывов пострадали 89 человек. Осколками были повреждены 70 детских садов и 31 школа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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