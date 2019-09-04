Определился соперник ФК «Нижний Новгород» в борьбе за Кубок России
Стало известно, против какой командой сыграет футбольный клуб «Нижний Новгород» в борьбе за Кубок России. Жеребьевка прошла в среду, 4 сентября, в прямом эфире канала «Матч ТВ».
Итак, в 1/16 финала Олимп-Кубка ФК «Нижний Новгород» примет на своем поле ФК «Краснодар», занимающий первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Матч пройдет в конце сентября на стадионе, построенном в преддверии чемпионата мира.
Напомним, «Нижний Новгород» вышел в 1/16 финала после победы над московским «Араратом» 21 августа. Игра проходила на стадионе «Труд» в Коломне и завершилась со счетом 0:3 в пользу нижегородцев. Желаем нашим футболистам таких же успехов в предстоящей встрече!
КОНКРЕТНО
Итоги жеребьевки 1/16 финала Олимп-Кубка России:
«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
«Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва);
«Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва);
«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Краснодар» (Краснодар);
«Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара);
«Шинник» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи);
«Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа» (Уфа);
«Томь» (Томск) — «Тамбов» (Тамбов).
«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва);
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Ахмат» (Грозный);
«Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула);
«Чертаново» (Москва) — «Оренбург» (Оренбург).
«Мордовия» (Саранск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);
«Черноморец» (Новороссийск) — «Урал» (Екатеринбург);
«Химки» (Москва) — «Рубин» (Казань);
«Луч» (Владивосток) — «Динамо» (Москва).
ИСТОЧНИК KP.RU