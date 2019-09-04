2019-09-04T11:00:55+03:00
Спорт

Определился соперник ФК «Нижний Новгород» в борьбе за Кубок России

Матч 1/16 пройдет в конце сентября на нижегородском стадионе
Юлия ИСАЕВА
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Назван соперник ФК «Нижний Новгород» в борьбе за Кубок РоссииНазван соперник ФК «Нижний Новгород» в борьбе за Кубок РоссииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Стало известно, против какой командой сыграет футбольный клуб «Нижний Новгород» в борьбе за Кубок России. Жеребьевка прошла в среду, 4 сентября, в прямом эфире канала «Матч ТВ».

Итак, в 1/16 финала Олимп-Кубка ФК «Нижний Новгород» примет на своем поле ФК «Краснодар», занимающий первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Матч пройдет в конце сентября на стадионе, построенном в преддверии чемпионата мира.

Напомним, «Нижний Новгород» вышел в 1/16 финала после победы над московским «Араратом» 21 августа. Игра проходила на стадионе «Труд» в Коломне и завершилась со счетом 0:3 в пользу нижегородцев. Желаем нашим футболистам таких же успехов в предстоящей встрече!

КОНКРЕТНО

Итоги жеребьевки 1/16 финала Олимп-Кубка России:

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» (Санкт-Петербург);

«Алания» (Владикавказ) — ЦСКА (Москва);

«Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва);

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Краснодар» (Краснодар);

«Торпедо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара);

«Шинник» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи);

«Чайка» (Песчанокопское) — «Уфа» (Уфа);

«Томь» (Томск) — «Тамбов» (Тамбов).

«КАМАЗ» (Набережные Челны) — «Спартак» (Москва);

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Ахмат» (Грозный);

«Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула);

«Чертаново» (Москва) — «Оренбург» (Оренбург).

«Мордовия» (Саранск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);

«Черноморец» (Новороссийск) — «Урал» (Екатеринбург);

«Химки» (Москва) — «Рубин» (Казань);

«Луч» (Владивосток) — «Динамо» (Москва).

ИСТОЧНИК KP.RU

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