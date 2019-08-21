Один из топ-клубов Премьер-лиги сыграет в Нижнем Новгороде

Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл московский «Арарат» в 1/32 Кубка России по футболу. Матч проходил на стадионе «Труд» в Коломне и завершился со счетом 0:3 в пользу нижегородцев. Голами в самом начале матча – на 16-й и 18-й минутах отличились Александр Сергеев и Александр Салугин, а на 81-й минуте успех закрепил Павел Игнатович.

Таким образом, ФК «Нижний Новгород» вышел в 1/16 кубка России, где сыграет с одним из топ-клубов Премьер-лиги. В Нижний приедут «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» или «Краснодар». Конечно, играть с ними будет сложно – все они сейчас в отличной форме – но праздник футбола наконец-то случится и на нашем стадионе. Жеребьёвка 1/16 состоится позже, а сами матчи этой стадии пройдут в конце сентября.

Напомним, в прошлом году «Нижний Новгород» по пенальти прошёл в 1/16 кубка «Уфу». А в 1/8 уступил «Уралу», который в четвертьфинале выбил «Спартак», в полуфинале - «Арсенал», и только в финале уступил «Локомотиву».