«Война миров какая-то»: Густой туман окутал Нижний Новгород утром 4 сентября
Кто рано встает, тот… видит красивый туман, окутавший город на рассвете. Сегодня, 4 сентября, над Нижним Новгородом повисла густая пелена. Местный житель Сергей Филютин успел сфотографировать эту красоту и выложить снимки в социальных сетях.
Фото: Сергей ФилютинФото: СОЦСЕТИ
Фото: Сергей ФилютинФото: СОЦСЕТИ
В комментариях подключились и другие нижегородцы, которые запечатлели туман на свои смартфоны. Получилась настоящая подборка.
Фото: Сергей ГлазковФото: СОЦСЕТИ
- Война миров какая-то, - написал под постом Антон Поляшов.
- Очень круто!!! Красотища, - добавила Ольга Маркова.
- Просто кто-старый камаз заводил с утра, - пошутил Алексей Абрамов.
Фото: Геша НовиковФото: СОЦСЕТИ
Напомним, прошлой осенью нижегородцев восхитили фотографии автора и ведущего телепрограммы «Без галстука» Романа Скуднякова, который тоже сфотографировал утренний туман, опускающийся над Волгой. Причем ему удалось поймать очень редкий момент.
ИСТОЧНИК KP.RU