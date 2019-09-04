2019-09-04T10:33:30+03:00
Общество

«Война миров какая-то»: Густой туман окутал Нижний Новгород утром 4 сентября

Снимки из разных уголков города появились в социальных сетях [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: Сергей ФилютинФото: Сергей ФилютинФото: СОЦСЕТИ
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Кто рано встает, тот… видит красивый туман, окутавший город на рассвете. Сегодня, 4 сентября, над Нижним Новгородом повисла густая пелена. Местный житель Сергей Филютин успел сфотографировать эту красоту и выложить снимки в социальных сетях.

Фото: Сергей Филютин Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Сергей ФилютинФото: СОЦСЕТИ

Фото: Сергей Филютин Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Сергей ФилютинФото: СОЦСЕТИ

В комментариях подключились и другие нижегородцы, которые запечатлели туман на свои смартфоны. Получилась настоящая подборка.

Фото: Сергей Глазков Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Сергей ГлазковФото: СОЦСЕТИ

- Война миров какая-то, - написал под постом Антон Поляшов.

- Очень круто!!! Красотища, - добавила Ольга Маркова.

- Просто кто-старый камаз заводил с утра, - пошутил Алексей Абрамов.

Фото: Геша Новиков Фото: СОЦСЕТИ

Фото: Геша НовиковФото: СОЦСЕТИ

Напомним, прошлой осенью нижегородцев восхитили фотографии автора и ведущего телепрограммы «Без галстука» Романа Скуднякова, который тоже сфотографировал утренний туман, опускающийся над Волгой. Причем ему удалось поймать очень редкий момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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