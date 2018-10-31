Нижегородцы выложили в соцсетях красивые фотографии видов города

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-31T12:49:38+03:00

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Нижегородцы очень любят свой город за его природную красоту, и прогулки по откосу возле Нижегородского кремля являются одними из самых популярных. Здесь гуляют и влюбленные и те, кто хочет побыть в одиночестве, очень часто гуляют здесь и фотографы, ловя прекрасные кадры. Однако интересные фотографии удается сделать и непрофессиональным фотографам.

Нижегородцы выложили в соцсетях красивые фотографии видов городаФото: СОЦСЕТИ

Так, автор и ведущий телепрограммы «Без галстука» Роман Скудняков, гуляя возле кремля, сфотографировал туман, который поднимался над Волгой. Причем ему удалось поймать очень редкий момент. И сделал он все это без профессиональной техники, запечатлив природную красоту на свой смартфон.

Нижегородцы выложили в соцсетях красивые фотографии видов городаФото: СОЦСЕТИ

Если у вас тоже есть красивые и необычные фотографии, выкладывайте их в комментариях. Будем вместе любоваться прекрасными видами Нижнего Новгорода.