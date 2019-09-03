Потерпевшая по делу экс-мэра Нижнего Новгорода призналась, что подписывала чистые листы

Пенсионерка Нина Макалова не знала о существовании договора поручительства, по которому фирма экс-мэра Нижнего Новгорода Андрея Климентьева «Парма» обратилась в арбитражный суд с исковым требованием к ней. Об этом истец по делу Климентьева заявила на судебном заседании 3 сентября, передает НИА «Нижний Новгород».

«Комсомольская правда» рассказывала, что скандально известного политика обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Впервые об этом уголовном деле заговорили два года назад, когда с заявлением в полицию обратилась Нина Макалова, которая до этого возглавляла агрофирму Климентьева ООО «Ратово». После того, как пенсионерка была объявлена банкротом, другая фирма Климентьева - «Парма» - обратилась в арбитражный суд с исковым требованием к пенсионерке в сумме 372 миллиона рублей по договору поручительства.

Сама Нина Макалова назвала этот договор и свою подпись поддельными и обратилась в полицию. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупных размерах». Спустя несколько месяцев у Нины Макаловой сгорело фермерское хозяйство, в уничтожении которого она также заподозрила Андрея Климентьева.

- О существовании договора поручительства я не знала, ничего не подписывала. Увидела документ первый раз в арбитражном суде, - уверяет нижегородка.

По словам истца, ее подпись была на листах до этого. Якобы она регулярно предоставляла Андрею Климентьеву чистые листы со своей подписью во времена совместной деятельности. И их бизнесмен мог использовать по своему усмотрению.

- Я в селе, он в городе. Часто подписывала чистые бланки, - уточнила Макалова.

При этом предприятием пенсионерка фактически не управляла. Всем распоряжался экс-мэр Нижнего Новгорода. Она же лишь документы подписывала да сведения давала.

- Он их привозил сам уже готовые. И когда чай ему надо, когда покушать... Бухгалтер тоже оформляла документы у меня на кухне, потому что арендовать офис дорого. За свою работу я получала десять тысяч рублей, - сообщила женщина.