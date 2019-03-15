Экс-мэр Нижнего Новгорода Андрей Климентьев останется в СИЗО до 27 апреля

Уже второй день главной политической новостью в Нижегородской области остается арест скандально известного политика и бизнесмена Андрея Климентьева. О своем задержании экс-мэр Нижнего Новгорода сообщил накануне на своей странице в социальной сети.

- Я арестован. Политическое цирковое шоу. Приготовление к мошенничеству (какое-то деяние 1911-года). До 6-и лет. Завтра суд - в Нижегородском районном суде. Судья Маньковская, - сообщил Андрей Климентьев. - Пресс-конференция адвоката Ильичёвой. Жду всех. Коррупционные политики рулят. Для меня ничего не изменилось. Офис переехал в тюрьму.

Как оказалось, бизнесмена обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Впервые об этом уголовном деле заговорили еще два года назад, когда с заявлением в полицию обратилась пенсионерка Нина Макалова, ранее возглавлявшая агрофирму Андрея Климентьева ООО «Ратово». После того, как женщина была объявлена банкротом, другая фирма Климентьева – «Парма» - обратилась в арбитражный суд с исковым требованием к пенсионерке в сумме 1 миллион рублей по договору поручительства.

Сама Нина Макалова назвала этот договор и свою подпись поддельными и обратилась в полицию. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупных размерах». Спустя несколько месяцев у Нины Макаловой сгорело фермерское хозяйство, в уничтожении которого она также заподозрила Андрея Климентьева.

- Андрей Анатольевич неоднократно угрожал потерпевшей и членам ее семьи физической расправой, а также уничтожением ее имущества, - сообщила сегодня в суде адвокат Нины Макаловой. – По дороге на заседание суда автомобиль, в котором ехала моя подзащитная, сопровождал автомобиль Андрея Климентьева. Причем охранники бизнесмена нисколько не скрывались, а наоборот вели себя демонстративно. Поэтому я заявляю, что если бизнесмен останется на свободе, то он попытается оказать давление на потерпевшую.

Потерпевшая Нина Макалова утверждает, что бизнесмен угрожает ей физической расправой.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Еще одним фактором риска оказалось наличие у бизнесмена загранпаспорта. Учитывая, что за последнее время он несколько раз выезжал за рубеж, сторона обвинения посчитала, что он может покинуть пределы страны. Справедливости ради стоит отметить, что в ходе заседания Андрей Климентьев несколько раз просил приобщить его загранпаспорт к делу, чтобы доказать свое нежелание уезжать из России. Однако это так и не было сделано.

- Тут кругом одни фальсификаторы, с которыми я и воюю, - прокомментировал свой арест сам экс-мэр Нижнего Новгорода Андрей Климентьев. – Я выиграл 651 дело в разных инстанциях, проиграл всего 42. Их цель – «закрыть» меня, чтобы я не бегал по арбитражным судам. Но меня тюрьмой не напугаешь – я год в карцере провел. А это для меня «детский садик».

В ходе заседания бизнесмен заявил отвод судьи, посчитав, что ходатайства со стороны защиты и обвинения принимаются неравномерно. Однако отвод был отклонен, а сам бизнесмен во время одного из перерывов пожаловался на ухудшение здоровья.

- Ему вызывали скорую помощь – резко подскочило давление и уровень сахара в крови, - сообщила журналистам супруга Андрея Климентьева Ирина.

Тем не менее, Нижегородский районный суд постановил продлить срок заключения под стражей Андрея Климентьева – по 26 апреля включительно.