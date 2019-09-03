Жильцы пристроя к дому № 77/19 по Ильинской улице могут переехать в маневренный фонд

Дому № 77/19 по Ильинской улице ничего не угрожает, поэтому нет необходимости признавать его аварийным. Об этом «Комсомольской правде - Нижний Новгород» сообщил заместитель главы администрации Нижегородского района Сергей Самсонов.

Вместе с тем угроза нависла над пристроем с лестничной клеткой, в котором проживают люди.

- После встречи с мэром Владимиром Пановым обсуждали данный вопрос с департаментом жилья. По нашей информации, порядка 400 тысяч рублей требуется для проведения геологических и инженерных изысканий. И плюс где-то 500 тысяч рублей - на создание проекта по восстановлению пристроя, - рассказал Сергей Самсонов.

Этот вопрос решено вынести на ближайшее заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно состоится примерно через две недели. Тем временем на пристрое вновь установлены маяки, позволяющие специалистам следить за динамикой.

- Сейчас мы пытаемся понять, есть ли у нас основания предложить жителям маневренный фонд для безопасного проживания, - заключил чиновник.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что на встрече с мэром Нижнего Новгорода жильцы дома № 77/19 по Ильинской улице попросили решить их проблему. По их словам, дом может рухнуть в любой момент.

- Мы уже написали заявление в жилищную инспекцию, дальше будет прокуратура. Мы намерены бороться за свою жизнь, потому что каждую ночь рискуем оказаться на мостовой. И хорошо, если никто из нас не погибнет. Я вас очень прошу. Помогите нам! - обратилась к Владимиру Панову местная жительница.

Тогда ситуацию прокомментировал генеральный директор управляющей компании ООО «Структура» Александр Мольков. Он рассказал, что всему виной подземная река, которая проходит под подвалом по оси дома.

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