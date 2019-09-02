«Мы рискуем упасть!»: Жильцы дома на Ильинской улице в Нижнем Новгороде боятся, что строение рухнет

О терпящем бедствие доме № 77/19 по Ильинской улице жильцы сообщили на встрече с мэром Владимиром Пановым 28 августа. По их словам, обрушение может произойти в любой момент.

- Мы уже написали заявление в жилищную инспекцию, дальше будет прокуратура. Мы намерены бороться за свою жизнь, потому что каждую ночь рискуем оказаться на мостовой. И хорошо, если никто из нас не погибнет. Я вас очень прошу. Помогите нам! - обратилась к главе горадминистрации местная жительница.

На втором этаже располагается 25 квартир, в которых проживают по большей части пенсионеры. А весь первый этаж отдан под коммерцию. Местные жители уверены, что в подвижках фундамента виноваты арендаторы и собственники помещений.

- То есть ваше мнение, что собственники изменили что-то в фундаменте? Это была законная перепланировка? - поинтересовался Владимир Панов у нижегородки.

- Нет, ни с жильцами, ни со специальными структурами работы не согласовывались, - доложила женщина. - Там все делалось просто от себя.

Генеральный директор управляющей компании ООО «Структура», занимающийся обслуживанием дома № 77/19 по Ильинской улице, рассказал о проведенном исследовании.

- Этот дом нам достался в феврале 2019 года. По обращению собственников мы пригласили экспертов и определили, что там комплексная работа. Речь идет о подземной реке, которая проходит под подвалом по оси дома, - пояснил Александр Мольков. - Из-за подмытия идет разрушение фундамента. И, соответственно, пристрой просто отстегивается от дома.

Владимир Панов спросил, есть ли угроза жизни и здоровью проживающих в доме людей. На что генеральный директор «Структуры» ответил утвердительно.

- Маяки, которые мы поставили на пристрой, уже лопнули. В принципе подвижки есть. Да, угроза существует, - признался эксперт.

По словам Молькова, на геологические изыскания требуется примерно 3-4 миллиона рублей. Мэр Нижнего Новгорода поручил своим подчиненным, посчитать, что можно сделать в этой ситуации и как можно скорее решить вопрос с финансированием. Он уточнил, что одним из вариантов решения проблемы - признание дома аварийным со всеми вытекающими последствиями.

- Сейчас самое главное - снять угрозу жизни жителей, - заключил Панов.