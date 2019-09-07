2019-09-07T18:16:41+03:00
Общество

Благоустройство парка Дубки в Нижнем Новгороде закончится в этом году

В ближайшее время к работе приступит новый подрядчик
Юлия ДАНЧЕНКО
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Благоустройство парка Дубки в Нижнем Новгороде закончится в этом году. Фото: НРО "Единая Россия"Благоустройство парка Дубки в Нижнем Новгороде закончится в этом году. Фото: НРО "Единая Россия"
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Благоустройство парка Дубки в Нижнем Новгороде будет закончено в этом году. Об этом сообщили в НРО «Единая Россия».

Закачивать преображение парка будет новый подрядчик, который уже в ближайшее время должен приступить к работе.

- Все запланированные по проекту работы должны быть выполнены в полном объеме новым подрядчиком. Договор с предыдущей подрядной организацией, не справившейся с работой, был расторгнут 6 сентября, - сообщили в партии.

Так что к концу года нижегородцы смогут сами оценить комфорт обновленного парка. Здесь должны появиться площадка для волейбола, футбольное поле и зона для йоги. Также в парке разместятся зону для воркаута и скалодром. Особым местом станет зона тихого отдыха, на которой установят беседки, деревянные настилы и фонари. Также на территории парка появятся сцена для проведения массовых мероприятий и лавки для зрителей.

Напомним, в конце августа 2019 года депутат Госдумы Денис Москвин заявил, что сроки реализации проекта сильно отстают от графика. Сейчас уже должна проходить вторая очередь благоустройства, однако ж в парке выполнен лишь минимальный объем работ, предусмотренных контрактом. Подрядная организация, выигравшая аукцион, перестала выходить на объект.

После расторжения договора московская компания, которая занималась благоустройством парка Дубки, будет занесена в реестр недобросовестных поставщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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