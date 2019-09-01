«Почти не изменились»: Ирина Пегова показала снимки со своих первых кинопроб

Пока десятки звезд эстрады и кино по случаю Дня знаний делятся своими школьными фотографиями, актриса Ирина Пегова опубликовала снимки со своих первых кинопроб. На удивление поклонников, с тех пор актриса почти не изменилась – та же искренняя улыбка и те же лучезарные глаза.

- Ирочка, красивая, с такими чистыми глазами, а эти ямочки на щечках, - отметила ksanakoryna.

- Но самое главное, Вы талантище. Дай Бог Вам счастья и творческих успехов

pegovairina Первые Фото пробы в кино

- Ну, вот вообще не изменились, такая же красивая и молодая. А главное – естественная, - согласился gekavi.

- Почти не изменились, Ирина. Только взгляд, - поддержала его ekaterinayushkevich09.

Всего за час пост набрал несколько тысяч лайков. И все поклонники были единодушны в одном – актриса и по сей день сохраняет удивительную искренность и красоту.