2019-09-01T18:17:00+03:00
Звезды

«Почти не изменились»: Ирина Пегова показала снимки со своих первых кинопроб

Поклонников поразили удивительно красивые глаза актрисы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Ирина Пегова показала снимки со своих первых кинопроб.Ирина Пегова показала снимки со своих первых кинопроб.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Пока десятки звезд эстрады и кино по случаю Дня знаний делятся своими школьными фотографиями, актриса Ирина Пегова опубликовала снимки со своих первых кинопроб. На удивление поклонников, с тех пор актриса почти не изменилась – та же искренняя улыбка и те же лучезарные глаза.

- Ирочка, красивая, с такими чистыми глазами, а эти ямочки на щечках, - отметила ksanakoryna.

- Но самое главное, Вы талантище. Дай Бог Вам счастья и творческих успехов

pegovairinapegovairina
Первые Фото пробы в кино
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- Ну, вот вообще не изменились, такая же красивая и молодая. А главное – естественная, - согласился gekavi.

- Почти не изменились, Ирина. Только взгляд, - поддержала его ekaterinayushkevich09.

Всего за час пост набрал несколько тысяч лайков. И все поклонники были единодушны в одном – актриса и по сей день сохраняет удивительную искренность и красоту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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