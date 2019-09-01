«Почти не изменились»: Ирина Пегова показала снимки со своих первых кинопроб
Пока десятки звезд эстрады и кино по случаю Дня знаний делятся своими школьными фотографиями, актриса Ирина Пегова опубликовала снимки со своих первых кинопроб. На удивление поклонников, с тех пор актриса почти не изменилась – та же искренняя улыбка и те же лучезарные глаза.
- Ирочка, красивая, с такими чистыми глазами, а эти ямочки на щечках, - отметила ksanakoryna.
- Но самое главное, Вы талантище. Дай Бог Вам счастья и творческих успехов
- Ну, вот вообще не изменились, такая же красивая и молодая. А главное – естественная, - согласился gekavi.
- Почти не изменились, Ирина. Только взгляд, - поддержала его ekaterinayushkevich09.
Всего за час пост набрал несколько тысяч лайков. И все поклонники были единодушны в одном – актриса и по сей день сохраняет удивительную искренность и красоту.
ИСТОЧНИК KP.RU
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