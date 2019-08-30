«Худышка с шикарным бюстом»: Ирина Пегова продемонстрировала роскошную фигуру

Нынешней фигуре 41-летней Ирины Пеговой можно только позавидовать. Стройные ноги, осиная талия и пышная грудь… Не удивительно, что внешность артистки постоянно обсуждается в соцсетях. Интерес к своей персоне Ирина подогревает будоражащими воображение снимками, которые выкладывает в Инстаграме с завидной регулярностью.

pegovairina Ирина Пегова на пробах в новый фильм

- Нормально так. В десять утра кинопробы, да еще такой героини! - написала звезда под новым фото, на котором она в мини-платье с глубоким декольте.

Подписчики оживились, завалив актрису восторженными комментариями. «Ой, какая худышка с шикарным бюстом», «Вы выглядите сногсшибательно», «Обалдеть, какие формы», «Стройная и красивущая» - написали фолловеры. Некоторые робко поинтересовались, как ей удалось сбросить лишний вес, но та пока отмалчивается.

pegovairina Поклонники хвалят Пегову за скинутые килограммы

Напомним, прошлой зимой Ирина Пегова несколько раз ложилась в подмосковную детокс-клинику, 8-дневный курс в которой стоит минимум 165 тысяч рублей. Там она занималась йогой, питалась по расписанию, совершала пробежки и пользовалась услугами массажистов.

pegovairina Актриса уже показывала, как разминается по утрам

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