2019-08-30T11:20:36+03:00
Звезды

«Плохие мамочки»: Наталья Водянова устроила забавную фотосессию в парижском Диснейленде

Супермодель была приглашена на детский день рождения [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Наталья Водянова снова вывезла своих детей покататься на аттракционах.Наталья Водянова снова вывезла своих детей покататься на аттракционах.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Многодетная мать Наталья Водянова не перестает удивлять поклонников своей непосредственностью и умением дурачиться. На своей странице в Инстаграме 37-летняя супермодель выложила фото из парижского Диснейленда, на котором она вместе со своей подругой итальянской топ-моделью Мариякарлой Босконо веселится на фоне знаменитого диснеевского замка.

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Топ-модели оторвались в парижском Диснейленде
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- Плохие мамочки, - подписала снимок Наталья.

Поводом поездки в парк развлечений стало празднования дня рождения дочери Босконо Лули. На вечеринку в стиле мультфильма о Микки Маусе Водянова приехала со своими детьми - 13-летней Невой, 11-летним Виктором и пятилетним Максимом. Вместе они катались на аттракционах, плясали с ростовыми куклами и делали забавные фотографии.

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Наталья Водянова со своей подругой моделью Мариякарлой Босконо.
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Напомним, что звездное семейство периодически наведывается в парижский Диснейленд. Так, прошлой осенью Наталья Водянова привезла на аттракционы свою 89-летнюю «бабунечку» Ларису Гавриловну.

38-летняя модель вместе с детьми каталась на аттракционах. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

38-летняя модель вместе с детьми каталась на аттракционах.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На вечеринку модель приехала с дочкой Невой и сыновьями Виктором и Максимом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На вечеринку модель приехала с дочкой Невой и сыновьями Виктором и Максимом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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