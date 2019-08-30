«Плохие мамочки»: Наталья Водянова устроила забавную фотосессию в парижском Диснейленде

Многодетная мать Наталья Водянова не перестает удивлять поклонников своей непосредственностью и умением дурачиться. На своей странице в Инстаграме 37-летняя супермодель выложила фото из парижского Диснейленда, на котором она вместе со своей подругой итальянской топ-моделью Мариякарлой Босконо веселится на фоне знаменитого диснеевского замка.

natasupernova Топ-модели оторвались в парижском Диснейленде

- Плохие мамочки, - подписала снимок Наталья.

Поводом поездки в парк развлечений стало празднования дня рождения дочери Босконо Лули. На вечеринку в стиле мультфильма о Микки Маусе Водянова приехала со своими детьми - 13-летней Невой, 11-летним Виктором и пятилетним Максимом. Вместе они катались на аттракционах, плясали с ростовыми куклами и делали забавные фотографии.

iosonomariacarlaboscono Наталья Водянова со своей подругой моделью Мариякарлой Босконо.

Напомним, что звездное семейство периодически наведывается в парижский Диснейленд. Так, прошлой осенью Наталья Водянова привезла на аттракционы свою 89-летнюю «бабунечку» Ларису Гавриловну.

38-летняя модель вместе с детьми каталась на аттракционах.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети