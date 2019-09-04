2019-09-04T11:03:08+03:00
Общество

«Заново учимся ходить»: Пациенты нижегородской больницы тестируют экзоскелет

Он помогает в реабилитации уже 10 инвалидам [фото]
Валерия ГРОМОВА
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Фото: Кирилл МартыновФото: Кирилл Мартынов
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Еще в 2014 году нижегородские ученые начали работу над экзоскелетом – устройством, которое помогает восстановиться людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Три с половиной года назад состоялись первые испытания, и вот сейчас началась апробация в одной из больниц.

С помощью экзоскелета реабилитацию проходят уже десять пациентов. Новейшее изобретение робототехники появилось в больнице №33 Нижнего Новгорода.

Фото: Кирилл Мартынов

Фото: Кирилл Мартынов

Фото: Кирилл Мартынов

Фото: Кирилл Мартынов

Особенность экзоскелета в том, что он максимально точно повторяет все движения человека во время ходьбы, и кажется, что пациент с очень серьезными заболеваниями передвигается самостоятельно. Это устройство помогает людям вернуть утраченные в результате болезни или травмы функции.

С каждым из пациентов больницы №33 сейчас работают реабилитологи, неврологи, психологи, специалисты ЛФК и логопеды. А экзоскелет применяют в лечебной физкультуре и физиотерапии.

Фото: Кирилл Мартынов

Фото: Кирилл Мартынов

КОМПЕТЕНТНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

- Тема реабилитации и абилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья имеет огромное значение для развития региональной системы здравоохранения. В первую очередь это касается создания и оснащения реабилитационных отделений в крупнейших медицинских центрах региона. В Нижегородской области мы планируем не только продолжить апробацию уже имеющихся отечественных образцов, но и содействовать нашим разработчикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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