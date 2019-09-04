«Заново учимся ходить»: Пациенты нижегородской больницы тестируют экзоскелет
Еще в 2014 году нижегородские ученые начали работу над экзоскелетом – устройством, которое помогает восстановиться людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Три с половиной года назад состоялись первые испытания, и вот сейчас началась апробация в одной из больниц.
С помощью экзоскелета реабилитацию проходят уже десять пациентов. Новейшее изобретение робототехники появилось в больнице №33 Нижнего Новгорода.
Фото: Кирилл Мартынов
Фото: Кирилл Мартынов
Особенность экзоскелета в том, что он максимально точно повторяет все движения человека во время ходьбы, и кажется, что пациент с очень серьезными заболеваниями передвигается самостоятельно. Это устройство помогает людям вернуть утраченные в результате болезни или травмы функции.
С каждым из пациентов больницы №33 сейчас работают реабилитологи, неврологи, психологи, специалисты ЛФК и логопеды. А экзоскелет применяют в лечебной физкультуре и физиотерапии.
Фото: Кирилл Мартынов
КОМПЕТЕНТНО
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:
- Тема реабилитации и абилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья имеет огромное значение для развития региональной системы здравоохранения. В первую очередь это касается создания и оснащения реабилитационных отделений в крупнейших медицинских центрах региона. В Нижегородской области мы планируем не только продолжить апробацию уже имеющихся отечественных образцов, но и содействовать нашим разработчикам.
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ИСТОЧНИК KP.RU