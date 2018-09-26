2018-09-26T13:55:07+03:00
Общество

Кубинскую делегацию заинтересовал разработанный нижегородцами экзоскелет

Роботозированный комплекс планируется производить на Кубе
Анастасия НАЗАРОВА
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Кубинская делегация в составе замминистра здравоохранения Кубы Марсии Кобас Руис и заместителя директора по развитию MEDICUBA Ракеля Акоста Порта прибыла в Нижний Новгород. Здесь они побывали в лаборатории компании «Международная академия медицинской реабилитации», входящей в состав группы компаний «Мадин».

Как сообщает пресс-служба облправительства, гостям презентовали экзоскелет - роботизированный комплекс реабилитации пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Экзоскелет вызвал особый интерес у делегатов. Настолько, что в планах производить и внедрять комплекс на Кубе. Заинтересованность в этом выразила Марсия Кобас Руис.

Кроме того, компания представила другие свои разработки, например, реабилитационную перчатку «Аника» для восстановления мелкой моторики и координации движений, а также коленный модуль с внешним источником энергии для использования при экзопротезировании пациентов с ампутацией нижних конечностей в области бедра.

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