Вадим Булавинов: «Разливайки в жилых домах создают огромные проблемы для жителей»

Депутат Госдумы от Нижегородской области Вадим Булавинов считает, что нет решения на поверхности, как запретить ночную продажу алкоголя в разливайках-рюмочных. Об этом он заявил в ходе заседания эксперт-клуба «Комсомолськой правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Наливайки шаговой доступности: как законодательно бороться со спаиванием нижегородцев» 27 августа.

- В 2017 году общество «Трезвая Россия» проводила рейтинг трезвости, и, к сожалению, Нижегородская область оказалась на 80-м месте среди субъектов Российской Федерации, - напомнил Вадим Булавинов. - Это говорит о том, что для нас проблема спаивания населения крайне важна, актуальна и, безусловно, ее надо решать. Мы на уровне Госдумы принимали решения по ограничению продажи спиртного, но оно распространялось только на продажу в магазинах. И вы знаете, что у субъектов было право вводить дополнительные ограничения. Так, в Нижегородской области запрещена продажа алкоголя с 22:00 до 9:00. Что касается продажи алкоголя в магазинах, субъекты имеют возможность регулировать этот процесс.

Но сегодня мы говорим о разливайках – рюмочных. И они под видом баров и кафе продают алкогольную продукцию 24 часа в сутки. Очень часто они находятся в бывших квартирах. Естественно, это создает огромнейшие трудности для людей, проживающих в этих домах. Потому что тот контингент, который пользуется этими рюмочными в ночное время, не всегда адекватно себя ведет и пугает даже своим внешним видом.

Это очень серьезная проблема, которую сходу не решить. Законодательное собрание тоже выступает с инициативой внести дополнительные ограничения. Казалось бы, решение – можно запретить разливайки в жилых домах. Но у нас есть огромное количество всевозможных кафе и баров, которые исторически находятся в многоквартирных домах. Каким-то шаблоном и махом тут вопрос не решить. В то же время большое количество этих разливаек находятся в квартирах, и есть предложение ограничить метраж. Но ничто не мешает им выкупить две квартиры, и проблема не будет решена.

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