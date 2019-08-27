Владимир Буланов: «Чтобы избавиться от «наливаек», нужно вернуть круглосуточную продажу алкоголя»

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-27T15:57:27+03:00

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Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Буланов считает, что закон о запрете продажи алкоголя в ночное время нужно отменить. Об этом он заявил в ходе заседания эксперт-клуба «ОколоКремля» на тему «Наливайки шаговой доступности: как законодательно бороться со спаиванием нижегородцев» 27 августа.

- Таким образом мы только заставляем наш народ пить некачественный продукт. Кто захотел – купил легальную водку, пришел домой, зашел к соседу и выпил. Купил не контрафакт в ларьке, не самогонку из-под полы, не фанфурик, не боярышник в круглосуточной аптеке, а нормальную водку, - заявил Буланов.

По мнению депутата, когда люди будут покупать алкоголь в сетевых магазинах, «наливайки» в итоге умрут сами собой:

- Когда мы говорим, что кто-то идет и ночью выпивает, в этом нет ничего страшного. Да пусть выпивают, платят налоги с этого, акцизы. Страшнее всего, что у нас закрывают глаза на магазины и павильоны, которые из-под полы алкоголь продают.

- Нужно не виноградники рубить, как в СССР, а социальные проблемы решать. Это все следствие, что народу заняться нечем. Если есть работа и полная семья, никто алкоголем злоупотреблять не будет, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU