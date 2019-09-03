2019-09-03T17:13:44+03:00
Общество

Фоторепортаж: День рождения маленького зебренка отметили в нижегородском зоопарке

Сейчас малышу выбирают имя [фото]
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
День рождения маленького зебренка отметили в нижегородском зоопаркеДень рождения маленького зебренка отметили в нижегородском зоопаркеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
Изменить размер текста:

В конце августа в нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился зебренок. Малыш появился на свет в полосатом семействе Марти и Корса. Сегодня, 3 сентября, в его честь в зоопарке прошел настоящий праздник: вкусные угощения, шарики и море улыбок, - все, как полагается.

«Комсомолка» публикует фоторепортаж с места событий. Вот зебренку выносят подносы с листьями салата и овощами. Вот только питается новорожденный пока только молоком, зато родители вдоволь насытились вкусностями в честь Дня рождения сына.

Вкусные угощения, шарики и море улыбок, - все, как полагается Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Вкусные угощения, шарики и море улыбок, - все, как полагаетсяФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Малыш питается пока только молоком, зато родители вдоволь насытились вкусностями Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Малыш питается пока только молоком, зато родители вдоволь насытились вкусностямиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Зебренок появился на свет в полосатом семействе Марти и Корса Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Зебренок появился на свет в полосатом семействе Марти и КорсаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Кстати, единственный зебренок в Нижнем Новгороде пока еще безымянный. На официальной странице «Лимпопо» в социальных сетях сейчас проходит голосование. Нужно выбрать один из вариантов: Зазу, Майс или Шелдон. За какое имя проголосует большинство – так и будут звать малыша. Итоги подведут 20 сентября.

Сегодня, 3 сентября, в честь малыша в зоопарке прошел настоящий праздник Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Сегодня, 3 сентября, в честь малыша в зоопарке прошел настоящий праздникФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глеб Никитин провел совещание на месте строительства дороги Неклюдово-Золотово
Нижегородские школьники посетили экологическую экскурсию по деревьям-памятникам
Ремонт автодороги Павлово - Сосновское - Лесуново - Мухтолово - Саконы завершен
Глеб Никитин примет участие в Восточном экономическом форуме
Выставка молодых независимых художников пройдет в «Маяке» на Нижневолжской набережной
Ипотека ВТБ доступна клиентам Саровбизнесбанка
Благотворительная акция «Под флагом Добра!» пройдёт в Кстове 6 сентября
УФСБ поймало на взятке представителя Минобороны в Нижегородской области
«Ижавиа» запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Ереван и Баку
Нижегородское «Торпедо» уступило московскому «Динамо» в первом матче нового сезона КХЛ
Госдолг Нижегородской области снизился на 14,2 миллиарда рублей
В Семеновской ЦРБ завершились ремонтные работы
Огромная несанкционированная свалка обнаружена в парке Станкозавода