Фоторепортаж: День рождения маленького зебренка отметили в нижегородском зоопарке

В конце августа в нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился зебренок. Малыш появился на свет в полосатом семействе Марти и Корса. Сегодня, 3 сентября, в его честь в зоопарке прошел настоящий праздник: вкусные угощения, шарики и море улыбок, - все, как полагается.

«Комсомолка» публикует фоторепортаж с места событий. Вот зебренку выносят подносы с листьями салата и овощами. Вот только питается новорожденный пока только молоком, зато родители вдоволь насытились вкусностями в честь Дня рождения сына.

Вкусные угощения, шарики и море улыбок, - все, как полагаетсяФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Малыш питается пока только молоком, зато родители вдоволь насытились вкусностямиФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Зебренок появился на свет в полосатом семействе Марти и КорсаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Кстати, единственный зебренок в Нижнем Новгороде пока еще безымянный. На официальной странице «Лимпопо» в социальных сетях сейчас проходит голосование. Нужно выбрать один из вариантов: Зазу, Майс или Шелдон. За какое имя проголосует большинство – так и будут звать малыша. Итоги подведут 20 сентября.