Первый в Нижнем Новгороде фонтан планируется запустить 1 сентября

Совсем скоро в приволжской столице заработает первый сухой фонтан. Об этом мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил на своей странице в «Фейсбуке» 23 августа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="224" height="400" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/727815" frameborder="0"></iframe> Первый в Нижнем Новгороде сухой фонтан..Видео: Владимир Панов.

- Протестировали первый в Нижнем сухой фонтан в сквере на Грабина. В рабочем режиме запустим после окончания благоустройства 1 сентября, - написал чиновник.

Параллельно ведется монтаж второго сухого фонтана на бульваре Авиастроителей. Там фонтан расположится на площади 216 квадратных метров.

Напомним, в День города 17 августа торжественно открылись два реконструированных .этим летом фонтана. Один заработал на улице Рокоссовского в Советском районе, второй - в Автозаводском парке культуры и отдыха. Последний, как отметил Владимир Панов, не функционировал 30 лет!

Добавим, что сейчас на реконструкции находятся еще несколько фонтанов: на улице Бекетова в сквере имени 65-летия Победы, в Чернопрудском переулке, на проспекте Ленина около гостиницы «Заречная», на улице Есенина, 10, на Московском шоссе, 177, на улице Никиты Рыбакова, где комплекс из пяти фонтанов, на улице Энгельса около метеора и в сквере на проспекте Ильича.

СПРАВКА «КП»

Сухой фонтан - это фонтан с живыми водяными струями, но не имеющий открытого бассейна. Обычно это вымощенная площадь, по которой гуляют люди, и прямо из мостовой вырываются струи.

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