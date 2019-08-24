Первый в Нижнем Новгороде фонтан планируется запустить 1 сентября
Совсем скоро в приволжской столице заработает первый сухой фонтан. Об этом мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил на своей странице в «Фейсбуке» 23 августа.
Первый в Нижнем Новгороде сухой фонтан..Видео: Владимир Панов.
- Протестировали первый в Нижнем сухой фонтан в сквере на Грабина. В рабочем режиме запустим после окончания благоустройства 1 сентября, - написал чиновник.
Параллельно ведется монтаж второго сухого фонтана на бульваре Авиастроителей. Там фонтан расположится на площади 216 квадратных метров.
Напомним, в День города 17 августа торжественно открылись два реконструированных .этим летом фонтана. Один заработал на улице Рокоссовского в Советском районе, второй - в Автозаводском парке культуры и отдыха. Последний, как отметил Владимир Панов, не функционировал 30 лет!
Добавим, что сейчас на реконструкции находятся еще несколько фонтанов: на улице Бекетова в сквере имени 65-летия Победы, в Чернопрудском переулке, на проспекте Ленина около гостиницы «Заречная», на улице Есенина, 10, на Московском шоссе, 177, на улице Никиты Рыбакова, где комплекс из пяти фонтанов, на улице Энгельса около метеора и в сквере на проспекте Ильича.
СПРАВКА «КП»
Сухой фонтан - это фонтан с живыми водяными струями, но не имеющий открытого бассейна. Обычно это вымощенная площадь, по которой гуляют люди, и прямо из мостовой вырываются струи.
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ИСТОЧНИК KP.RU