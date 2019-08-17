2019-08-17T17:25:16+03:00
Общество

В День города в Нижнем Новгороде были открыты два фонтана

Насладиться красотой можно будет фонтанами на улице Рокоссовского и в Автозаводском парке
Юлия ДАНЧЕНКО
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В День города в Нижнем Новгороде были открыты два фонтанаВ День города в Нижнем Новгороде были открыты два фонтанаФото: СОЦСЕТИ
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Фонтаны для Нижнего Новгорода – тема больная. Почти все они закрыты и находятся в полуразрушенном состоянии. Однако в День города нижегородцам преподнесли сюрприз – сразу два фонтана вернулись к жизни.

- Заработали первые реконструированные фонтаны: на Рокоссовского и первый на аллее фонтанов в Автозаводском парке. Автозаводский не функционировал 30 лет, - написал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей страничке в социальной сети.

Также сейчас в Нижнем Новгороде проводится реконструкция еще нескольких фонтанов: на улице Бекетова в сквере имени 65-летия Победы, в Чернопрудском переулке, на проспекте Ленина около гостиницы «Заречная», на улице Есенина,10, на Московском шоссе, 177, на улице Никиты Рыбакова, где комплекс из пяти фонтанов, на улице Энгельса около метеора и в сквере на проспекте Ильича.

Фонтан на улице Рокоссовского Фото: СОЦСЕТИ

Фонтан на улице РокоссовскогоФото: СОЦСЕТИ

- В техническом задании указано, что каждый фонтан должен иметь индивидуальную подсветку, потому что, как мы понимаем, ночью фонтан не видно. Подсветка добавляет атмосферу и является базовым элементом любого современного фонтана, - уточнил мэр Владимир Панов на брифинге, который прошел 1 апреля.

Посмотреть на возрожденные фонтаны Владимир Панов поехал лично. А заодно взял с собой сына и жену. Судя по фотографиям, градоначальник остался доволен увиденным.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов со своей семьей Фото: СОЦСЕТИ

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов со своей семьейФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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