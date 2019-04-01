2019-04-01T17:04:42+03:00
Общество

Тринадцать фонтанов восстановят в Нижнем Новгороде в 2019 году

Первоначальный вид объектам планируется вернуть к лету [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Один из фонтанов, которого ждет вторая жизнь, находится в Чернопрудском переулке.Один из фонтанов, которого ждет вторая жизнь, находится в Чернопрудском переулке.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Буквально на днях Водоканал приступил к расконсервированию, пожалуй, единственного стабильно работающего в Нижнем Новгороде фонтана на площади Минина. А к лету, если верить городским властям, в семи районах областного центра заработают еще 13 фонтанов, которые давно нуждаются в «реанимации».

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

Вообще в столице Приволжья 24 фонтана, однако проведенное исследование показало, что целесообразно заняться лишь тринадцатью: на улице Бекетова в сквере имени 65-летия Победы, на улице Рокоссовского на Аллее памяти и славы, в Чернопрудском переулке, на проспекте Ленина около гостиницы «Заречная», на улице Есенина,10, на Московском шоссе, 177, на улице Никиты Рыбакова, где комплекс из пяти фонтанов, на улице Энгельса около метеора и в сквере на проспекте Ильича.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

- В техническом задании указано, что каждый фонтан должен иметь индивидуальную подсветку, потому что, как мы понимаем, ночью фонтан не видно. Подсветка добавляет атмосферу и является базовым элементом любого современного фонтана, - уточнил мэр Владимир Панов на брифинге 1 апреля.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

На все про все понадобится примерно 73 миллиона рублей, которых у города нет. Поэтому восстановление этих объектов будет вестись по концессионному соглашению. Поисками инвестора займется ООО «Городские инженерные системы» - дочернее предприятие Водоканала, созданное в 2018 году.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

- Благодаря концессии мы достаточно быстро сможем воссоздать первоначальный вид фонтанов и восстановить их конструктив, - заявил генеральный директор ОАО «Водоканал» Николай Николюк. - Часть монтировочных работ будет запущена в июне, часть - в июле. Соответственно летом горожане получат комфортную городскую среду - место встреч и отдыха.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

Что же будет с остальными одиннадцатью фонтанами? Их, по словам Панова, не оставят без внимания. Какие-то приведут в порядок в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (они уже включены в проекты), а какими-то займутся инвесторы, имена которых до подписания договоров не разглашают.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

Конечно, имеющиеся 24 фонтана - не предел для города-миллионника. И вполне вероятно в ближайшем будущем в столице Приволжья появятся новые объекты. К примеру, недавно поступило интересное предложение - разместить фонтан непосредственно в Волге в районе Нижневолжской набережной.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

- Существуют фонтаны, бьющие из воды. Очень эффектно выглядит! - отметил мэр. - Но это только одна из возможных идей. Возможно, фонтан к 800-летию Нижнего Новгорода подарит крупная российская компания. Хотя пока все на уровне предварительных переговоров.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

Вместе с тем градоначальник подчеркнул, что в приоритете - вернуть к жизни уже установленные фонтаны, а уж после можно задуматься о создании новых.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фонтан около легендарного концертного зала «Юпитер», который давно утратил свой первоначальный вид и больше напоминает руины в центре города, ждет счастливое будущее. По крайней мере, появился инвестор, готовый вложить деньги в его восстановление либо в установку нового фонтана.

- Сейчас прорабатывается эскизная часть. Это один из главных фонтанов, которые мы смотрели, но учитывая, что есть предложения со стороны инвесторов и мы можем реализовать задуманное без бюджетных денег, то, безусловно, это для нас приоритетно, - отметил мэр.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

К лету 2019 года восстановят 13 городских фонтанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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