Александр Рогов: «За МКАДом тоже существует мода»

В сентябре на телеканале СТС выходит новое мейковер-шоу «Рогов в городе», в котором звездный стилист Александр Рогов займется преображением региональных героинь. С участницей первого выпуска телеведущий уже определился - ею стала 43-летняя Татьяна Федорова из Нижнего Новгорода. В перерывах между съемками, которые проходили в столице Приволжья с 9 по 10 августа, Александр рассказал журналистам, какие героини требуются для нового реалити-шоу, как ему удается справляться с эмоциональным выгоранием и почему на смену личным драмам пришел позитив.

Первый выпуск нового шоу "Рогов в городе" был снят в Нижнем Новгороде.

«Стиль - это то, как ты живешь»

- Александр, стартовали съемки нового телешоу «Рогов в городе». Расскажите подробнее об этом проекте.

- Я давно мечтал о запуске специфического для российского телевидения шоу, в котором можно не просто преображать региональных героинь, но приезжать к ним домой и смотреть, как они живут. И вот этот день настал. Более того, над преображением героинь буду работать не только я, но и местные специалисты. В общем-то, шоу «Рогов в городе» - это желание показать, что в нашей стране много классных мастеров и интересных героев, с которыми хотелось бы поработать. У нас даже слоган есть: «За МКАДом тоже существует мода, стиль и люди, которым можно доверить свое преображение!»

- Первым из восьми городов стал Нижний Новгород. Почему?

- Я обожаю Нижний и очень рад, что именно он стал первым. Здесь особая атмосфера, архитектура и очень приятные люди. До этого нас спрашивали: «Куда вы из Москвы, с насиженного местечка?» А сейчас меня переполняют невероятные эмоции!

- Вы побывали в гостях у первой героини. Как прошла эта встреча?

- Мы снимали беседу и анализировали ее гардероб, чего никогда прежде не было в наших шоу. Нам захотелось погрузиться в жизнь героев, чтобы предложить им какую-то альтернативу и показать, что стиль - это то, как ты живешь, что ты ешь, с кем общаешься, как выглядит твое жилище и прочее. И на съемках Таня (героиня из Нижнего Новгорода. - Прим. ред.) сказала: «Саша, когда мы готовились к встрече, со стороны посмотрели на квартиру и поняли, что не мешало бы сделать ремонт, поменять диван и перебрать вещи». На что я ответил, что с преображением в нашем шоу у нее начнется череда преображений в жизни. Я в это искренне верю.

Специалистов по макияжу и волосам Рогов ищет в каждом на месте съемок.

- А вещи для героини покупаете заранее или реально ходите по магазину и выбираете, что на нее надеть?

- В Нижний Новгород я приехал с чемоданом вещей для себя, чтобы было в чем сниматься. А для героини заранее купленных вещей нет! И, в общем-то, это уникальная для нашего телевидения история. Впервые мы с Таней встретились у нее дома, когда она распахнула входную дверь. В этот момент нас снимали камеры. Вещи мы закупали в местном торговом центре, а над преображением работали нижегородские специалисты. Зачем? Чтобы показать всем жителям страны: если хочешь измениться, не думай, что в столице это сделают, а в регионах - нет.

«Мы не ищем горе!»

- В новом шоу вас по-прежнему интересуют героини с личной драмой?

- Мы уже год как уходим от драмы, понимая, что люди устали от гипертрофированных жутких историй. Все-таки наше шоу выходит на самом солнечном канале страны - СТС, и его могут посмотреть мамы, бабушки, дети… И никому не должно быть стыдно за услышанное. Так что у нас нет сложных драматичных историй. Это вовсе не означает, что мы от них бежим. Если к нам придет героиня с действительно сложной судьбой, можем ее взять. Однако это уже давно не является причиной прохождения кастинга. К нам может прийти герой и с позитивной историей.

- Чем же покорила нижегородка Татьяна Федорова?

- Наша героиня позитивная, она счастлива в браке и занимается любимой работой - руководит музыкальной студией. На самом деле Таня выполняет серьезную социальную миссию, помогая детям с особенностями развития стать здоровее и найти общий язык с родителями. Мы взяли ее в шоу не потому, что она несчастная, убитая горем. Она абсолютно здравомыслящий, красивый человек, которого мы хотим показать всей стране.

В Нижнем Новгороде стилист взялся за преображение 43-летней матери близнецов.

- А вообще долго пришлось искать героиню для съемок в Нижнем Новгороде? Охотно женщины идут на мейковер-шоу?

- В этот раз пришлось помучаться. Хотя мне-то казалось, что мы заявим о кастинге, и весь Нижний нам напишет. А потом мы поняли, что программы не было в эфире. Многие не понимают, что это будет. Кто-то просто побоялся отправить заявку, а кто-то привирал свои истории. Но мы тертые калачи! Через три минуты интервью видим, что нам врут или хотят драматизировать свою историю. Поймите уже: мы не ищем горе, мы ищем харизматичного человека, на которого зрителям захочется смотреть 48 минут. На героиню из Нижнего Новгорода смотреть захочется, потому что она эмоциональная, живая и ярко реагирует на все, что с ней происходит.

- Для съемок в шоу «Рогов в городе» отбор проходили не только героини, но и визажисты с парикмахерами. Как вы поняли, что вам подойдут именно эти ребята?

- Во-первых, я не первый год в индустрии. Во-вторых, я бросил клич в социальных сетях и получил около 18 тысяч комментариев от специалистов со всей страны. Все они писали, что хотят поработать у нас. И я лично заходил к каждому на страничку и выбирал тех, кто максимально соответствует тому, как я вижу красоту. Я не выбирал специалистов, делающих сложные макияжи с обилием косметики, не выбирал свадебных визажистов - это отдельная каста. И на съемках в Нижнем Новгороде я убедился в правильности своего выбора.

- Когда же мы увидим первый выпуск мейковер-шоу?

- Думаю, в первые выходные сентября. Пока мы снимаем восемь серий, первая из которых в Нижнем Новгороде. Потом едем в Екатеринбург, Уфу, Самару, Ростов-на-Дону и еще в три города. Затем в ноября возвращаемся в московскую студию. И мне кажется, в итоге мы придем к тому, что у нас будет два шоу: «Рогов. Студия 24», в котором помогаем при помощи красоты наладить отношения внутри пар (мама - дочка, свекровь - невестка и так далее), и «Рогов в городе» с преображением региональных героинь.

Александр Рогов общается с местными жителями во время съемок своего шоу.

«Главное, чтобы было свое мнение»

- Впереди вас ждут кастинги в семи городах. Какие же героини требуются для нового реалити?

- Разные! Но главное, чтобы у них было свое мнение. Если человеку есть что сказать, замечательно. Мне интересно работать с личностями, даже если их взгляды и убеждения не совпадают с моими. Это круто, это конфликт. К тому же наше реалити-шоу не только для героя, но и для меня. Я не знаю, какие вещи куплю в торговом центре, тех ли специалистов я выбрал и какой окажется героиня в реальности.

- За годы съемок вы пропустили через себя немало историй. Как справляетесь с эмоциональным выгоранием?

- У меня есть правило: в момент съемок я максимально глубоко погружаюсь в историю героя, но как только выключаются камеры, я отстраняюсь. Моя задача как ведущего погрузиться в героя и наладить то, что было испорчено. После реальной реакции героя на свое преображение важно зафиксироваться и больше не общаться на площадке. Мы сняли финал, обнялись и все, после этого я должен уехать. В моем сознании герои должны оставаться довольными и обворожительными. Это то, ради чего я все это делаю. Когда меня спрашивают «Ну что же, она на следующий день умоется и будет такой же», я отвечаю: «Возможно. Это ее право умыться и быть такой же, как прежде». Но я буду знать, что однажды в жизни этой женщины были нереальный праздник и всплеск эмоций, который она не забудет никогда.

- А есть ли ограничения по весу, росту и другим физическим данным для ваших героев?

- Нет. Если вы посмотрите аккаунт нашего шоу «Рогов 24» в Инстаграме, увидите там и полных, и худых, и высоких, и с 35-м размером ноги. Конечно, проще работать с человеком средних параметров. И это я говорю не об обладательницах размера XS, а скорее о тех, кто носит одежду L. С Таней из Нижнего Новгорода нам повезло - у нее рост 177 сантиметров, а объем бедер - 105 сантиметров, что, в общем-то, много, но при таком росте пропорции выглядят правильно. Вот если бы у нее был рост 120 сантиметров, а бедра 110 сантиметров, это была бы проблема. Так сложнее подобрать вещи. Но у нас никогда не было такого, что мы не брали героя из-за его несоответствия каким-то стандартам.

Потом есть преображаемые и не преображаемые люди. Видишь человека и понимаешь: да! Мы же должны показать картинку до и после, так, чтобы зритель посмотрел и сказал: «Вау! Неужели это один и тот же человек?» Поэтому когда проводим кастинг, для нас важны не рост, попа и талия, а в целом ощущение от человека: сможем мы за 17 часов сделать трансформацию или нет. Мы ведь не делаем пластику, как в других шоу. У нас принципиально нет косметологии, мы не клеим героям новые зубы. Мы делаем максимальную бутафорскую историю - мейкап, окрашивание и одежду.

Планируется, что на телеэкраны первый выпуск выйдет уже в сентябре.

- А если героиня придет на передачу, скажем, с наращенными ресницами. Вы их снимете?

- Конечно! Но к нам почему-то не приходят такие героини. Хотя я очень давно жду девушку, которая выглядит too much (слишком. - Прим.ред.). Но если ресницы наращены правильно, возможно, мы их трогать не будем. Я просто хочу, чтобы все наконец поняли: ресницы - не замена макияжу. Все смотрят на певицу Ани Лорак, которая мне безумно нравится. Она естественно делает ресницы, чтобы ее было видно со сцены тем, кто сидит на 48-м ряду. Но вы не Ани Лорак! Вы, возможно, работаете продавцом в магазине. Так зачем вам ресницы, которые видно за 360 метров от вас? То есть повторюсь, я не против имитации естественного объема, а еще лучше - приклеить накладные ресницы для конкретного мероприятия. Но мне не нравится страсть к гипертрофированности. Прошу, не надо утрировать.

- Как-то вы сказали, что к шопингу надо относиться как к поиску сокровищ. Отличаются ли эти поиски в регионах от поисков в столичных магазинах?

- Как ни странно, мне проще шопиться в регионах (это если мы говорим про людей, которых я преображаю). Понятно, что в регионах выбор хуже - очень многие бренды привозят в регионы более скудную подборку. Хотя есть бренды, которые делают ставку на регионы и привозят гораздо более интересные вещи. Но мне, конечно, легко говорить. Я хожу на шопинг минимум пятнадцать лет. А тем, кто делает это редко и неохотно, наверное, процесс поиска нужных вещей дается тяжело. В таком случае рекомендую выдохнуть, промониторить все, что есть в магазинах, не убегать от того, что вам кажется странным, взять это в примерочную и надеть. Ведь иногда вещи могут сидеть на вас лучше, чем вам кажется. В общем, я бы не сказал, что шопинг в регионах плох. Выбор меньше, но иногда это даже хорошо! Так проще принять решение.

Александр Рогов: «За МКАДом тоже существует мода»

МОДНЫЕ СОВЕТЫ

Какие цвета и фасоны сделают женщину визуально моложе?

- Рекомендую от темного переходить к светлому. Чем светлее оттенок у вещей, тем лучше. Ну и не надо наряжаться в бабку. Нужно обратить внимание на универсальную европейскую базу. Например, из моды никогда не выйдет тренч. Его может надеть молодая девчонка с драными колготками, короткой кожаной юбкой и открытым топом. А может надеть женщина, которой за 60, например, с джинсами и водолазкой. Чем нейтральнее вещи, тем они лучше снимут ощущение возраста и груза.

Какую одежду носить обладательницам пышных форм, а что надевать не рекомендуется?

- Откажитесь от джерси, тонкого трикотажа. Не обтягивайте себя! Некоторые считают, что чем крупнее женщина, тем более прилегающим должен становиться силуэт. Однако лучше пусть между телом и одеждой будет хотя бы 1-1,5 сантиметра воздуха. И тогда не будет ощущения разваренной сосиски.