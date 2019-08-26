2019-08-26T10:46:41+03:00
Происшествия

Автомобильная авария заблокировала движение трамваев по городскому кольцу в Нижнем Новгороде

ДТП с участием машины ДПС произошло на улице Белинского [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Трамваи на улице Белинского стоят в обе стороны.Трамваи на улице Белинского стоят в обе стороны.Фото: Анастасия НАЗАРОВА
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Утро понедельника для некоторых жителей Нижнего Новгорода началось с неприятности. Из-за автомобильной аварии, произошедшей аккурат на трамвайных путях, заблокировано движение трамваев по городскому кольцу. Прокатиться на электротранспорте пока не представляется возможным ни в одну, ни в другую сторону.

Трамваи на улице Белинского стоят в обе стороны. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Трамваи на улице Белинского стоят в обе стороны.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

По словам очевидцев, в ДТП с участием машины ДПС, которое случилось в районе дома № 60а по улице Белинского в Советском районе, обошлось без пострадавших.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области «Комсомольской правде» рассказали, что авария произошла 26 августа в 09.45. Поворачивая налево, водитель иномарки не перестроился в крайнюю левую полосу и врезался в патрульный автомобиль ГИБДД, ехавший в попутном направлении. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

- Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, - уточнили в пресс-службе.

Трамваи на улице Белинского стоят в обе стороны. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Трамваи на улице Белинского стоят в обе стороны.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Напомним, что в июле 2019 года на улице Белинского также произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Тогда авария произошла чуть ближе к остановке общественного транспорта «Улица Студеная». К сожалению, без пострадавших не обошлось: среди них был несовершеннолетний пассажир. Позже выяснилось, что виновником ДТП оказался водитель иномарки, который въехал в полицейскую «ГАЗель».

Трамваи на улице Белинского стоят в обе стороны. Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Трамваи на улице Белинского стоят в обе стороны.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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