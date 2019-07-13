2019-07-13T14:22:21+03:00
Происшествия

Легковушка врезалась в полицейскую «ГАЗель» в центре Нижнего Новгорода

Троих пострадавших доставили в больницу [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ
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Полицейская «ГАЗель» и легковушка «Шевроле Круз» столкнулись на улице Белинского вечером 13 июля.

- Говорят, пострадал маленький мальчик и кто-то из взрослых в легковом автомобиле. Увезли на скорой, - сообщается в паблике «Нижний Новгород [Без цензуры]».

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

Позже в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали, как все произошло.

- Автомобиль иностранного производства при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение со служебным автомобилем полиции, - сообщили в МВД.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

В результате аварии пострадали трое, в том числе несовершеннолетний пассажир «Шевроле». Все они были доставлены в больницу, а после оказания необходимой медпомощи были отпущены домой.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

Вместе с тем виновник ДТП отказался от медицинского освидетельствования. И полицейским пришлось составить на него административный протокол.

- По данному факту в УМВД России по Нижнему Новгороду проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в полиции.

Фото: https://vk.com/bezcenznn Фото: СОЦСЕТИ

Фото: https://vk.com/bezcenznnФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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