Легковушка врезалась в полицейскую «ГАЗель» в центре Нижнего Новгорода

Полицейская «ГАЗель» и легковушка «Шевроле Круз» столкнулись на улице Белинского вечером 13 июля.

- Говорят, пострадал маленький мальчик и кто-то из взрослых в легковом автомобиле. Увезли на скорой, - сообщается в паблике «Нижний Новгород [Без цензуры]».

Позже в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали, как все произошло.

- Автомобиль иностранного производства при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение со служебным автомобилем полиции, - сообщили в МВД.

В результате аварии пострадали трое, в том числе несовершеннолетний пассажир «Шевроле». Все они были доставлены в больницу, а после оказания необходимой медпомощи были отпущены домой.

Вместе с тем виновник ДТП отказался от медицинского освидетельствования. И полицейским пришлось составить на него административный протокол.

- По данному факту в УМВД России по Нижнему Новгороду проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - уточнили в полиции.