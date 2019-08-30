Многодетная учительница из Богородска, утопившая своего новорожденного ребенка в унитазе, пойдет под суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Богородска, которая обвиняется по статьям «Убийство новорожденного ребенка» и «Оставление в опасности новорожденного ребенка» уголовного кодекса. Дело передано в суд, сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Напомним, история о многодетной учительницы из Богородска – Ольге - прогремела на всю Нижегородскую область в начале лета. 4 июня она самостоятельно родила в гостях у подруги недоношенного ребенка. На учете женщина не стояла, поэтому везти малыша в больницу на утро пришлось той самой подруге, а Ольга осталась дома. Мальчика удалось спасти, но историей заинтересовались правоохранительные органы. И не зря.

Когда в дом к Ольге нагрянули полицейские и следователи, она рассказала во всех подробностях про свои нелегальные роды, да еще и шокировала всех чистосердечным признанием. Оказывается, четыре года назад женщина убила собственного сына сразу после того, как он появился на свет.

- Я точно так же не вставала на учет, родила ребенка сама – об этом даже никто не знал. А потом утопила его в унитазе. Не верите? Проверьте выгребную яму в доме у моей бабушки – трупик я туда бросила, - рассказала тогда Ольга правоохранителям. Сначала ей никто не поверил, пока не обнаружили по указанному адресу скелет новорожденного младенца.

Свою вину в убийстве женщина признала. Сейчас она находится под стражей.