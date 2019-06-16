«Она рожала их за пять минут»: Подруга рассказала правду о многодетной учительнице, утопившей своего новорожденного ребенка в унитазе

Неизвестный младенец

-Пожалуйста, помогите малышу, - с порога закричала женщина, вбежавшая в родильное отделение Центральной районной больницы Богородска. – Он всю ночь проплакал – я не знаю, что с ним делать.

Приехавшая на машине скорой помощи из глухого села Шапкино, она производила странное впечатление: с растрепанными волосами, в помятом видавшем виды халатике, сильным запахом перегара и крошечным кричащим свертком на руках. Поначалу перепуганные врачи подумали, что она и есть мама ребенка, но после медицинского осмотра вынуждены были признать – малыша она прихватила где-то по дороге. Немного успокоившись, странная посетительница смогла объяснить, что ребенка родила ее подруга, которая осталась истекать кровью в их деревенском домике.

Село Шапкино хоть и расположено всего в 11 километрах от Богородска, место довольно глухое. Окруженное со всех сторон лесными посадками и заросшими бурьяном полями, оно почти полностью отрезано от цивилизации – ни общественного транспорта, ни нормального интернета, ни связи. То, что в этом селе есть беременные никто из врачей и слыхом не слыхал – будущая мамочка ни на учете не стояла, ни в больнице не появлялась. Как вскоре выяснилось, не догадывались о беременности своей соседки и местные жители. Тем более что появилась она тут совсем недавно.

- Наш сосед Колька последние годы жил один, а тут перед новым годом появилась у него подруга Лена, - рассказывают жители села Шапкино. – У него, конечно, и раньше запои случались. Ну, а уж с ней он вообще с катушек слетел. А она мало того, что сама к нему переехала, так еще и подругу Олю привезла. Мы и знать не знали, что она беременная.

Единственная, кто знала о настоящем положении своей знакомой, это сама Елена Лизунова. С Ольгой С. они дружили уже больше шести лет, и ей всегда приходилось выручать подругу в затруднительных ситуациях.

- Как мы с ней познакомились? Ее первый сожитель дружил с моим мужем – так и мы подружились. По образованию она учитель, но по специальности никогда не работала. В основном, подрабатывала продавцом в небольших магазинчиках. С тем сожителем у них были две дочки – только они прямо с рождения жили у ее матери. Оля тогда еще молодая была, погулять хотела. Поэтому их бабушка и забрала. Они до сих пор так с ней и живут – одной девять лет, другой десять. А сама Оля вскоре с этим сожителем, отцом дочерей, разбежалась. Сначала все мужиков меняла, а года два назад вышла замуж официально. Я думала, остепенится – да куда там! В январе опять заявилась ко мне – и опять беременная.

Если бы не Елена, за судьбу младенца никто не мог бы поручиться.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

«Ребенка не потяну!»

Выгнать подругу в положении у Елены не поднялась рука, хотя она и знала, что с ребенком не все чисто. Ольга с самого начала предупредила ее, что оставлять малыша не намерена.

- Я на учет специально не встаю: как ребенок родится, сразу напишу на него отказную, - делилась она. – Одна я его не потяну, а мужикам моим он не нужен.

От которого из двух сожителей этот ребенок, доподлинно не знала даже она сама. Каким-то чудом ей удавалось сохранять отношения с обоими своими партнерами – и отцом ее первых детей, и официальным мужем. Однако когда наступил час «икс», обойтись без врачебной помощи подруги не сумели. Тем более что повивальной бабкой Елена быть никак не рассчитывала - все ее познания в этой области ограничивались подсмотренным в сериалах.

- В тот вечер мы с ней выпили, поболтали о том - о сем, - вспоминает Елена. – Я тут что-то на кухне замешкалась, а она вышла во двор. Через пять минут выхожу – а она уже вся в крови сидит на корточках, и рядом с ней лежит ребенок. Ни крика, ни шума – за пять минут его родила, ей-богу!

Вспомнив все «акушерские» сцены в фильмах, Елена перерезала пуповину, вскипятила воду и искупала младенца. Сразу вызывать врача она не стала, а решила дождаться утра – светиться перед врачами в пьяном виде ей никак не хотелось. Однако к рассвету состояние и роженицы, и ребенка заметно ухудшилось. Перепуганная Елена тут же вызвала «скорую помощь» и отправилась в Богородскую ЦРБ.

«Я убила ребенка»

Вопреки ее ожиданиям, заметный интерес к состоянию роженицы проявили не только медики, но и полицейские. Пока первые спасали малыша, вторые – нагрянули в дом к Елене, чтобы пообщаться с новоявленной мамочкой. Правда, сделать это оказалось непросто – услышав стук в ворота, Ольга успела уползти в огород и там спрятаться. Лишь с пятой попытки им удалось отыскать среди лопухов и крапивы так и не протрезвевшую роженицу.

Впрочем, в участке Ольгу быстро привели в чувство: она мало того, что рассказала все подробности нелегальных родов, так еще и поделилась воспоминаниями о таких событиях, что повергли в шок даже опытных полицейских.

- Четыре года назад я убила ребенка, - огорошила она их чистосердечным признанием. – Точно так же не вставала на учет, родила ребенка сама – об этом даже никто не знал. А потом утопила его в унитазе. Не верите? Проверьте выгребную яму в доме у моей бабушки – трупик я туда бросила.

Поначалу стражам порядка действительно не хотелось верить в услышанное. В глубине души даже они надеялись, что эти излияния не более чем пьяный бред мамочки-алкоголички. Однако к собственному ужасу по указанному адресу они действительно обнаружили скелет новорожденного младенца.

«Даже крови не было»

- Сейчас следователями в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - По версии следствия, в период с 2015 года по 2016 год женщина родила в ванной комнате ребенка и сразу же после родов утопила его. Завернув тело ребенка в пакет, она принесла его на территорию одного из домов в Богородском районе, где проживала ее родственница и бросила его в отхожую яму.

По странному стечению обстоятельств, роды и последующее убийство малыша происходило в квартире все той же Елены Лизуновой. Правда, по ее словам, обо всем этом она даже не догадывалась.

Село Шапкино место довольно глухое.Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Я помню, что она приезжала ко мне, находясь на девятом месяце беременности, - рассказывает Елена. – Мы с ней выпили, а потом разошлись спать в разные комнаты. Наутро она быстро уехала домой. В следующий раз я ее увидела только через две недели, уже без живота. Как она объяснила, ребенок родился мертвым. Расспрашивать и выяснять подробности я не стала – все-таки неудобно лезть с вопросами, когда у людей такое горе. А теперь полицейские мне рассказали, что ребенка она родила как раз той ночью и утопила его у нас же в туалете. Ума не приложу, как такое могло случиться, ведь она не кричала, не звала на помощь - даже крови не было! Получается, она успела до утра все замыть.

Сейчас Ольга С. находится под стражей, а ее новорожденный сын в больнице. Еще двое детей ожидают ее дома у бабушки. Главный вопрос, который теперь волнует и полицию, и жителей деревни Шапкино – это ее намерения в отношении малыша. Вполне вероятно, что не подоспей Елена вовремя, он мог разделить судьбу убитого младенца.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В апреле 2019 года в Нижнем Новгороде осудили еще одну мать-детоубийцу Елену Каримову. В мае прошлого года она задушила, а затем сожгла двух своих малолетних детей – 4-летнюю Хадижу и 2-летнего Сулеймана. Решением суда женщина была приговорена к 19 годам тюрьмы.