2019-08-23T12:03:27+03:00
Звезды

«Четыре цыпленка»: Бывший муж Натальи Водяновой показал всех своих детей

Младшего сына Джастину Портману родила актриса Морган Снайдер [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Дети Натальи Водяновой часто видятся с папой и его новой женой.Дети Натальи Водяновой часто видятся с папой и его новой женой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Дети супермодели Натальи Водяновой и британского аристократа Джастина Портмана познакомились со своим сводным братом. Младшего сына Джастину родила актриса Морган Снайдер.

«Комсомольская правда» уже рассказывала, что малыш появился на свет весом 4 килограмма 195 граммов. Его назвали Лео Джеймсом Бэркли.

- Морган пришлось прилично постараться, - сообщил подписчикам новоиспеченный отец.

На днях лорд опубликовал в Инстаграме фото, на котором дочка Нева нянчит своего маленького братика. А 22 августа на его странице появился снимок со всеми его четырьмя детьми: Лукасом, Невой, Лео и Виктором.

«Так здорово! Должно быть, вы очень счастливы», «Сладенькие», «Богатство!», «Милашки, поздравляем», - написали подписчики в комментариях под новой фотографией. Сам же Джастин подписал снимок так: «Все четыре цыпленка».

Напомним, британский аристократ и молодая актриса, живущие в Уругвае, поженились в Великобритании в июне 2019 года. На церемонии бракосочетания присутствовали дети Портмана и Водяновой: Нева, Лукас и Виктор.

Сообщалось, что знаменитая нижегородка Наталья Водянова и Джастин Портман разошлись в 2011 году. Англичанин продолжительное время не давал супруге развод и всячески отказывался решать вопрос с опекой над детьми. В конце концов звездной паре удалось урегулировать отношения. Сейчас супермодель живет в гражданском браке с сыном одного из самых богатых людей планеты французом Антуаном Арно. Они воспитывают общих сыновей Романа и Максима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший муж Натальи Водяновой стал отцом в четвертый раз

Джастин Портман поделился фотографией новорожденного в Инстаграме (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наталья Водянова, досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Больше половины многоквартирных домов Борского района готовы к отопительному сезону
Глеб Никитин: «Почти 12 000 жителей региона прошли обследования в «Поездах здоровья»
На фестивале «АкваФест-2019» в Нижнем Новгороде выступят лучшие аквабайкеры России
Опасный вредитель может проникнуть на территорию Нижегородской области
Неизвестный пытался поджечь дом чиновника на Бору
Всероссийская акция «Ночь кино-2019» пройдет в Нижегородской области
Регистрационно-экзаменационный отдел на Стрелке в Нижнем Новгороде будет закрыт 26 августа
У школы №187 в Нижнем Новгороде появится парковка
Неизвестный с помощью «коктейля Молотова» поджег внедорожник нижегородского бизнесмена
В Нижегородской области борются с африканской чумой свиней
Чиновника-взяточника осудили в Нижегородской области