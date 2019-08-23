«Четыре цыпленка»: Бывший муж Натальи Водяновой показал всех своих детей

Дети супермодели Натальи Водяновой и британского аристократа Джастина Портмана познакомились со своим сводным братом. Младшего сына Джастину родила актриса Морган Снайдер.

«Комсомольская правда» уже рассказывала, что малыш появился на свет весом 4 килограмма 195 граммов. Его назвали Лео Джеймсом Бэркли.

- Морган пришлось прилично постараться, - сообщил подписчикам новоиспеченный отец.

На днях лорд опубликовал в Инстаграме фото, на котором дочка Нева нянчит своего маленького братика. А 22 августа на его странице появился снимок со всеми его четырьмя детьми: Лукасом, Невой, Лео и Виктором.

«Так здорово! Должно быть, вы очень счастливы», «Сладенькие», «Богатство!», «Милашки, поздравляем», - написали подписчики в комментариях под новой фотографией. Сам же Джастин подписал снимок так: «Все четыре цыпленка».

Напомним, британский аристократ и молодая актриса, живущие в Уругвае, поженились в Великобритании в июне 2019 года. На церемонии бракосочетания присутствовали дети Портмана и Водяновой: Нева, Лукас и Виктор.

Сообщалось, что знаменитая нижегородка Наталья Водянова и Джастин Портман разошлись в 2011 году. Англичанин продолжительное время не давал супруге развод и всячески отказывался решать вопрос с опекой над детьми. В конце концов звездной паре удалось урегулировать отношения. Сейчас супермодель живет в гражданском браке с сыном одного из самых богатых людей планеты французом Антуаном Арно. Они воспитывают общих сыновей Романа и Максима.

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