2019-07-25T11:59:34+03:00
Звезды

Бывший муж Натальи Водяновой стал отцом в четвертый раз

Джастин Портман поделился фотографией новорожденного в Инстаграме [фото]
Анна МИГАЛОВА
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У английского лорда есть двое сыновей и дочь от Натальи Водяновой.У английского лорда есть двое сыновей и дочь от Натальи Водяновой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший муж супермодели Натальи Водяновой стал отцом в четвертый раз. Радостную новость в Инстаграме сообщил сам Джастин Портман.

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Экс-супруг Водяновой Джастин Портман стал отцом в четвертый раз
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- Добро пожаловать в этот мир, Лео Джеймс Бэркли Портман, - написал английский лорд.

Мальчик появился на свет 24 июля весом 4 килограмма 195 граммов.

- Морган пришлось прилично постараться, - добавил новоиспеченный отец.

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Аристократ Джастин Портман и актриса Морган Снайдер поженились этим летом.
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«Комсомольская правда» рассказывала, что аристократ Джастин Портман и молодая актриса Морган Снайдер, живущие в Уругвае, поженились в Великобритании в конце июня 2019 года. На церемонии бракосочетания присутствовали дети Портмана и Водяновой: Нева, Лукас и Виктор.

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Нева, Виктор и Лукас частенько навещают отца и его молодую жену.
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Напомним, знаменитая нижегородка Наталья Водянова и Джастин Портман разошлись в 2011 году. Англичанин продолжительное время не давал супруге развод и всячески отказывался решать вопрос с опекой над детьми. В конце концов звездной паре удалось урегулировать отношения. Сейчас супермодель живет в гражданском браке с сыном одного из самых богатых людей планеты французом Антуаном Арно. Они воспитывают общих сыновей Романа и Максима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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