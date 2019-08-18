2019-08-18T11:10:25+03:00
Дом. Семья

Второй северный олененок появился на свет в Керженском заповеднике в 2019 году

Новорожденную назвали Добряной
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Керженский".Фото: пресс-служба Государственного природного биосферного заповедника "Керженский".
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В Керженском заповеднике увеличилось поголовье лесных северных оленей. В середине июня на свет появилась малышка, которую назвали Добряной, сообщили в пресс-службе государственного природного биосферного заповедника «Керженский».

Мать новорожденной - молодая важенка Двина, отловленная в дикой природе в Архангельской области, а отец - настоящий дикий лесной северный олень.

- Генофонд керженского стада стал разнообразнее, - констатировали в заповеднике.

Пока Добряна старается обходить людей стороной, поэтому запечатлеть ее на фотокамеру не представляется возможным. В Керженском заповеднике имеются лишь записи с установленных в вольере фотоловушек.

Добавим, что это уже второй северный олененок, родившийся в заповеднике в 2019 году. В мае появился на свет Елисей. В настоящее время в вольерных комплексах живут 17 лесных северных оленей - 10 самцов и семь самок.

«Комсомолка» рассказывала про пятнистого олененка, который родился в зоопарке «Лимпопо» в День России 12 июня 2019 года.

- Новый жилец зоопарка и его мама чувствуют себя хорошо и ждут вас в гости! - заверили сотрудники зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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