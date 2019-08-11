2019-08-11T14:46:00+03:00
Общество

Эпатажная певица MARUV станет хедлайнером фестиваля «Высота»

Планируется, что в этом году в мероприятии примут участие больше 25 тысяч человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В этом году музыкальным хедлайнером молодежного фестиваля «Высота» (16+) станет эпатажная певица MARUV. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

- 31 августа 2019 года на главной сцене фестиваля также выступят группа «Хлеб» и один из самых ярких и харизматичных радиоведущих - DJ Саймон, - говорится в сообщении. – Также в мероприятии запланированы выступления творческих коллективов национальных общин, нижегородских танцевальных и музыкальных коллективов и московские DJ.

Планируется, что в этом году в мероприятии примут участие больше 25 тысяч человек. Вся программа фестиваля будет разделена по тематическим зонам: зона «Стрит-арт», зона «Спорт», зона «Автофест», зона «Лекторий», зона «Киберспорт», зона «Национальные общины» и зона «Урбан». Уже сейчас о своем участии в программе заявило более 70 локальных молодежных сообществ.

- Впервые с идеей провести такой фестиваль члены Совета обратились к главе региона Глебу Никитину в 2018 году, - говорится в сообщении. - И губернатор поддержал идею нижегородской молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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