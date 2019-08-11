«Грязные пятки! Известковые попки!»: Ирина Пегова на Кипре поразила поклонников снимками без макияжа

Известная российская актриса Ирина Пегова, горячо любимая поклонниками за свою откровенность и искренность, снова порадовала их своей естественной красотой. Отправившись отдыхать на Кипр, она порадовала своих подписчиков целой серией снимков без макияжа.

- Осторожно! Белые танцы! Грязные пятки! Известковые попки! Довольные морды, - прокомментировала свой пост сама актриса.

Буквально за считанные часы публикация собрала десятки тысяч лайков. Подписчики в очередной раз отметили удивительную честность и красоту актрисы.

- Какая же вы красивая! И душа у вас красивая добрая, нежная. Я вами восхищаюсь! – отметила e.shvaiko.

pegovairina Осторожно ! Белые танцы ! Грязные пятки ! Известковые попки ! Довольные морды !

- Настоящая русская красавица, - поддержала ее deymond33.

Ну, а самые смелые пошли еще дальше и пожелали ей…родить не меньше восьми детей.

- Душа, Вы наша! Душечка-красотушечка! Не менее 8-и детей вам нужно родить. Вы - генофонд России! Не, «О!», не «О!», а рожайте! – безапелляционно заявила olgastep3301.

Напомним, этим летом актриса уже радовала своих поклонников восхитительными снимками с отдыха на Лазурном берегу Франции. Тогда актрисе удалось совместить и пляжный отдых, и посещение музеев.