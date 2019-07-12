2019-07-12T17:33:35+03:00
Звезды

«Вы как русалка»: Ирина Пегова в Ницце поразила поклонников необычным купальником

Актриса уже несколько дней наслаждается отдыхом на Французской Ривьере
Василий КРОТОВ
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Ирина Пегова в Ницце поразила поклонников необычным купальником.Ирина Пегова в Ницце поразила поклонников необычным купальником.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Знаменитая российская актриса Ирина Пегова решила сделать перерыв в съемочном процессе и отправилась отдыхать на Лазурный берег Франции. Вот уже который день она радует своих подписчиков восхитительными снимками из Ниццы. Чарующая мозаика в парке Шато, величественные надгробия средневекового кладбища, черепичные крыши европейского города – за последние дни подписчики будто сами побывали вместе с любимой актрисой на Французской Ривьере. Однако самый большой ажиотаж среди фанатов актрисы вызвала ее фотография в необычном купальнике на берегу моря.

- Люблю гальку! И искать среди них красивые камушки, - прокомментировала снимок сама актриса.

Буквально за пару часов фотография собрала больше 17 тысяч лайков. Белый купальник с тропическими цветами идеально подчеркнул фигуру актрисы.

pegovairinapegovairina
Люблю гальку !!! И искать среди них красивые камушки !
19249 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Красивый купальник! Вы как русалка на берегу моря! И камушек очень симпатичный, почти сердечко нарисовано, - отметила ruslana_bondarenko1.

- Красивая женщина, красивое море, ну и купальник украсила красивая женщина, - поддержала ее egorovaviktori.

ИСТОЧНИК KP.RU

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