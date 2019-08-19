Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день

5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района. По сообщения волонтеров, девочка вместе с родственниками пошла в лес за грибами. Но пока они ходили, она устала и стала проситься домой. Ее отвели обратно. Дома тем временем был ее дядя, который спросил, почему она лежит, а не собирает грибы вместе со всеми. После чего и сам ушел в лес. Волонтеры предполагают, что девочка могла уйти вслед за ним. На часа в это время было примерно 14.00.

- Родственники вернулись из леса примерно через час. Но девочки уже не было, - рассказал координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин.

5-летняя Зарина приехала к бабушке всего пару дней назад. Мама, будучи на восьмом месяце беременности, оставила девочку на попечение родственников, а сама уехала. Но как только узнала, что дочка пропала, тут же вернулась. И сейчас вместе с волонтерами прочесывает лес.

Маленькую девочку ищут не только все родственники, но и глава Вознесенского района, глава поселения, помогают местные жители. Приехали на помощь и волонтеры из других городов: Пензы, Владимира. В скором времени должен прилететь вертолет из Москвы. Вместе с волонтерами и добровольцами Зарину Авгонову ищут сотрудники Росгвардии, МЧС и полиции. Всего задействовано 700 человек. Квадрат поисков составляет пять на пять километров.

- Лес очень сложный, заросший, с очень высокой травой, - объяснил Сергей Шухрин. - Кроме того, там две реки и два озера.

Девочка находится одна уже второй день

Следственный комитет России по Нижегородской области по факту безвестного исчезновения возбудил уголовное дело.

Приметы девочки: рост около 100 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы, заплетенные в косу.

На нее были надеты темно-синие колготки, бело-серая толстовка с капюшоном и красные сапоги 25 размера.

Если вы хотите помочь в поисках Зарины Авгоновой, обращайтесь по телефону «горячей» линии ПСО «Волонтер» 8 (831) 291-51-51.

Место сбора находится в поселке Степановка Вознесенского района. Координаты точки сбора: 55.048330 42.849699

Одевайтесь по погоде: резиновые сапоги, куртки, дождевики, сменная одежда. Также вам пригодятся репелленты, фонарики, батарейки, вода, горячий чай или кофе и перекус. Если у вас есть рация, возьмите и ее тоже.