В Нижегородской области пропала 5-летняя Зарина Авгонова

Пятилетняя Зарина Авгонова разыскивается в Нижегородской области. Информацию о ее пропаже разметил поисково-спасательный отряд «Волонтер».

По информации добровольцев, девочка ушла из дома в поселке Степановка Вознесенского района около 14.00 18 августа и не вернулась.

У разыскиваемой рост 110 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и светло-русые волосы, заплетенные в косу.

На нее были надеты темно-синие колготки, бело-серая толстовка с капюшоном и красные сапоги.

Волонтеры объявили срочный сбор на поиски малышки. Место сбора: Вознесенский район, поселок Степановка. Координаты точки сбора: 55.048330 42.849699.

Одеться надо по погоде (лес). С собой следует взять фонари, батарейки, воду, горячий чай/кофе, перекус, рации, перчатки, сменную одежду, резиновые сапоги, репелленты и дождевики.

Инфорг поиска: Наталья (Астра), +79200060229. Любую информацию о место нахождении 5-летней Зарины следует сообщать волонтерам по телефону 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.